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    • «Фулхэм» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    «Фулхэм» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Крэйвен Коттэдж» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Ньюкаслом». Обе команды находятся в верхней половине таблицы, и этот матч обещает быть напряженным.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» начинает сезон с нестабильных результатов, занимая 12-е место с 5 очками после 4 туров. Команда Марко Силвы демонстрирует неплохие атакующие показатели, забивая в трех последних матчах. Рауль Хименес является ключевой фигурой в нападении, забив два мяча в шести играх. Однако оборона команды оставляет желать лучшего – «Фулхэм» пропускает в шести последних матчах подряд. В последних пяти играх команда забила 7 голов, но и пропустила 4, что указывает на недостаточную стабильность оборонительных линий.

    Последние матчи:

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» находится в лучшей форме и занимает 3-е место в Премьер-лиге с 10 очками после четырех туров. Команда Эдди Хау стабильно демонстрирует высокий уровень игры в атаке, забивая в каждом из последних 9 матчей турнира. Харви Барнс является лидером нападения, отметившись двумя голами в пяти матчах. В последних 5 играх «Ньюкасл» забил 7 мячей и пропустил 4, что подчеркивает их надежность в обороне. Команда побеждает в трех последних матчах, что придает дополнительную уверенность перед встречей с «Фулхэмом».

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В очных противостояниях «Ньюкасл» выглядит сильнее. Команда выигрывает последние 3 встречи, забивая минимум 1 гол. «Фулхэм» испытывает трудности в матчах с «Ньюкаслом», что делает гостей фаворитами в предстоящей игре.

    Последние встречи:

    • «Фулхэм» 0:1 «Ньюкасл» (2024)
    • «Фулхэм» 0:2 «Ньюкасл» (2024, Кубок)
    • «Ньюкасл» 3:0 «Фулхэм» (2023)
    • «Ньюкасл» 1:0 «Фулхэм» (2023)

    Статистика

    «Фулхэм»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 ничьих в последних 5 матчах

    «Ньюкасл»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая текущую форму команд, «Ньюкасл» выглядит фаворитом встречи. Команда демонстрирует стабильные результаты как в атаке, так и в обороне, что ставит их в преимущественное положение перед «Фулхэмом». Несмотря на то что хозяева поля также показывают неплохие результаты в атаке, проблемы в защите могут сыграть решающую роль.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Ньюкасла» за коэффициент 1.85.

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    «Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 11:16
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