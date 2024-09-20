«Фулхэм» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Крэйвен Коттэдж» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Ньюкаслом». Обе команды находятся в верхней половине таблицы, и этот матч обещает быть напряженным.
«Фулхэм»
«Фулхэм» начинает сезон с нестабильных результатов, занимая 12-е место с 5 очками после 4 туров. Команда Марко Силвы демонстрирует неплохие атакующие показатели, забивая в трех последних матчах. Рауль Хименес является ключевой фигурой в нападении, забив два мяча в шести играх. Однако оборона команды оставляет желать лучшего – «Фулхэм» пропускает в шести последних матчах подряд. В последних пяти играх команда забила 7 голов, но и пропустила 4, что указывает на недостаточную стабильность оборонительных линий.
Последние матчи:
- «Фулхэм» 1:1 «Вест Хэм»
- «Ипсвич» 1:1 «Фулхэм»
- «Бирмингем» 0:2 «Фулхэм» (Кубок Лиги)
- «Фулхэм» 2:1 «Лестер»
- «Престон» 1:1 «Фулхэм» (Кубок Лиги)
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» находится в лучшей форме и занимает 3-е место в Премьер-лиге с 10 очками после четырех туров. Команда Эдди Хау стабильно демонстрирует высокий уровень игры в атаке, забивая в каждом из последних 9 матчей турнира. Харви Барнс является лидером нападения, отметившись двумя голами в пяти матчах. В последних 5 играх «Ньюкасл» забил 7 мячей и пропустил 4, что подчеркивает их надежность в обороне. Команда побеждает в трех последних матчах, что придает дополнительную уверенность перед встречей с «Фулхэмом».
Последние матчи:
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Ньюкасл»
- «Ньюкасл» 2:1 «Тоттенхэм»
- «Ноттингем Форест» 1:1 «Ньюкасл» (Кубок Лиги)
- «Борнмут» 1:1 «Ньюкасл»
- «Ньюкасл» 1:0 «Саутгемптон»
Личные встречи
В очных противостояниях «Ньюкасл» выглядит сильнее. Команда выигрывает последние 3 встречи, забивая минимум 1 гол. «Фулхэм» испытывает трудности в матчах с «Ньюкаслом», что делает гостей фаворитами в предстоящей игре.
Последние встречи:
- «Фулхэм» 0:1 «Ньюкасл» (2024)
- «Фулхэм» 0:2 «Ньюкасл» (2024, Кубок)
- «Ньюкасл» 3:0 «Фулхэм» (2023)
- «Ньюкасл» 1:0 «Фулхэм» (2023)
Статистика
«Фулхэм»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 ничьих в последних 5 матчах
«Ньюкасл»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 победы в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, «Ньюкасл» выглядит фаворитом встречи. Команда демонстрирует стабильные результаты как в атаке, так и в обороне, что ставит их в преимущественное положение перед «Фулхэмом». Несмотря на то что хозяева поля также показывают неплохие результаты в атаке, проблемы в защите могут сыграть решающую роль.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Ньюкасла» за коэффициент 1.85.