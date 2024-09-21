Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
5
Андерсен
2
Тете
23
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
24
Траоре
9
Хименес
8
Перейра
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
6
Келли
5
Шер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
11
Барнс
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
Остались в запасе
Фулхэм
Ньюкасл
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Фулхэм - Ньюкасл
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
16
8
Офсайды
1
6
Количество передач
340
543
Сейвы
3
8
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
18
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.36
1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Ньюкасла», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»