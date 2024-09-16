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    • «Болонья» – «Шахтер»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 18 сентября 2024

    «Болонья» – «Шахтер»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 18 сентября 2024

    18 сентября 2024 года на стадионе «Ренато Далль'Ара» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Болоньей» и «Шахтером». Ожидается яркое противостояние с участием команд, которые демонстрируют высокую результативность в последних матчах.

    «Болонья»

    «Болонья» подходит к матчу не в лучшей форме. Команда забила всего 5 голов в последних 5 матчах и пропустила 8. Итальянцы показывают стабильную, но не всегда результативную игру. Тем не менее, «Болонья» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что подчеркивает их способность к сопротивлению даже сильным соперникам.

    Последние матчи:

    «Шахтер»

    «Шахтер» демонстрирует впечатляющую результативность, забив 14 голов в последних 5 матчах. Украинская команда в атаке выглядит очень опасно, но и оборона не всегда справляется – пропущено 7 голов за те же 5 матчей. «Шахтер» выигрывает 4 из 5 последних игр, что придает им уверенность перед стартом в Лиге чемпионов.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались друг с другом на официальных турнирах, что добавляет интриги в этот матч.

    Статистика

    «Болонья»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 ничьи, 1 поражение, 1 победа в последних 5 матчах

    «Шахтер»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Шахтер» выглядит фаворитом встречи, особенно учитывая их агрессивную атаку. «Болонья» способна навязать борьбу, но их оборона оставляет много вопросов. Учитывая высокую результативность обеих команд, можно ожидать обилие голов. Тем не менее, «Шахтер» скорее всего выйдет победителем за счет более сильной линии нападения.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Шахтера» – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 2.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2024 12:35
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