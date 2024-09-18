Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
17
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
80
Фаббиан
19
Фройлер
6
Моро
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
10
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
19
Бондаренко
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
80
Фаббиан
82
Урбански
82
Урбански
80
Фаббиан
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
7
Орсолини
16
Айлинг
16
Айлинг
7
Орсолини
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
19
Бондаренко
27
Степаненко
27
Степаненко
19
Бондаренко
10
Судаков
6
Гомес
6
Гомес
10
Судаков
10
Зубков
2
Траоре
2
Траоре
10
Зубков
Остались в запасе
Болонья
Шахтер
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Болонья - Шахтер
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
457
518
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Шахтера», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»