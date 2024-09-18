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  • «Болонья» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«Болонья» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 18:35
Болонья
18.09.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
(К) ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
17
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
80
Фаббиан
19
Фройлер
6
Моро
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
10
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
19
Бондаренко
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
80
Фаббиан
82
Урбански
82
Урбански
80
Фаббиан
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
7
Орсолини
16
Айлинг
16
Айлинг
7
Орсолини
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
19
Бондаренко
27
Степаненко
27
Степаненко
19
Бондаренко
10
Судаков
6
Гомес
6
Гомес
10
Судаков
10
Зубков
2
Траоре
2
Траоре
10
Зубков
Остались в запасе
Болонья
Шахтер
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Болонья - Шахтер
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
457
518
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Шахтера», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Шахтер»

Болонья-Шахтер смотреть онлайн 18 сентября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Шахтер Болонья
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