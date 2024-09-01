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    • «Сокол» – «Шинник»: прогноз на матч 8 тура российской Первой лиги, 1 сентября

    «Сокол» – «Шинник»: прогноз на матч 8 тура российской Первой лиги, 1 сентября

    «Сокол» и «Шинник» встретятся 1 сентября 2024 года в рамках 8-го тура Первой лиги. Матч начнется в 16:00 по московскому времени в Саратове.

    «Сокол»

    «Сокол» занимает 11-е место в турнирной таблице с 10 очками после семи матчей. В последних трех матчах команда набрала только 2 очка::

    «Шинник»

    «Шинник» находится на 17-м месте с 5 очками после семи игр. Команда борется за выживание, и последние результаты оставляют желать лучшего:

    • 17.08.2024: «Шинник» – «Родина» 0:0;
    • 10.08.2024: «СКА-Хабаровск» – «Шинник» 0:0;
    • 04.08.2024: «Шинник» – «Алания » 1:0.

    Прогноз на матч «Сокол» – «Шинник»

    В последних трех очных матчах между были зафиксированы следующие результаты:

    • 08.04.2024: «Шинник» – «Сокол» 1:0;
    • 23.07.2023: «Сокол» – «Шинник» 3:2;
    • 23.04.2017: «Шинник» – «Сокол» 1:0.

    Саратовский «Сокол» играет стабильно, а предстоящий матч проведет дома, что дает коллективу определенное преимущество. Ярославцы ведут борьбу за выживание и наверняка постараются отобрать очки у соперника. Поставим на победу «Сокола» или ничью за 1.35.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 10:53
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