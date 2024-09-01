«Сокол» и «Шинник» встретятся 1 сентября 2024 года в рамках 8-го тура Первой лиги. Матч начнется в 16:00 по московскому времени в Саратове.

«Сокол»

«Сокол» занимает 11-е место в турнирной таблице с 10 очками после семи матчей. В последних трех матчах команда набрала только 2 очка::

«Шинник»

«Шинник» находится на 17-м месте с 5 очками после семи игр. Команда борется за выживание, и последние результаты оставляют желать лучшего:

Прогноз на матч «Сокол» – «Шинник»

В последних трех очных матчах между были зафиксированы следующие результаты:

Саратовский «Сокол» играет стабильно, а предстоящий матч проведет дома, что дает коллективу определенное преимущество. Ярославцы ведут борьбу за выживание и наверняка постараются отобрать очки у соперника. Поставим на победу «Сокола» или ничью за 1.35.