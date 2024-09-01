Составы команд
Сокол
Сокол
3-2-1-3-1
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
27
Молодцов
8
Капленко
22
Чобанов
28
Забелин
70
Самко
77
Сасин
9
Максименко
21
Карпицкий
3-3-1-2-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
2
Скворцов
5
Зинков
84
Гбамбле
8
Сухомлинов
9
Федоров
70
Самко
2
Чуриков
2
Чуриков
70
Самко
77
Сасин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
77
Сасин
8
Капленко
8
Гуз
8
Гуз
8
Капленко
22
Чобанов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
22
Чобанов
84
Гбамбле
90
Шакуро
90
Шакуро
84
Гбамбле
8
Сухомлинов
78
Куль
78
Куль
8
Сухомлинов
Остались в запасе
Сокол
Шинник
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Сокол - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Шинника», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»