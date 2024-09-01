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  • «Сокол» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Сокол» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 14:50
Сокол
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
46
Егор Синицын
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
27
Молодцов
8
Капленко
22
Чобанов
28
Забелин
70
Самко
77
Сасин
9
Максименко
21
Карпицкий
3-3-1-2-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
2
Скворцов
5
Зинков
84
Гбамбле
8
Сухомлинов
9
Федоров
70
Самко
2
Чуриков
2
Чуриков
70
Самко
77
Сасин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
77
Сасин
8
Капленко
8
Гуз
8
Гуз
8
Капленко
22
Чобанов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
22
Чобанов
84
Гбамбле
90
Шакуро
90
Шакуро
84
Гбамбле
8
Сухомлинов
78
Куль
78
Куль
8
Сухомлинов
Остались в запасе
Сокол
Шинник
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Сокол - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Шинника», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол»«Шинник»

«Сокол» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Шинник Сокол
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