Медведев отреагировал на дубль Гонду в дебютном матче за «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал дебют за команду форварда Лусиано Гонду.

В 7-м туре РПЛ против «Пари НН» (3:0) Гонду оформил дубль.

Лусиано куплен у «Архентинос Хуниорс» за 13 миллионов евро.

«Поздравляю Лусиано с дублем! Прекрасные голы. Конечно, я знал его до перехода. Наш трансферный комитет постоянно работает. Футболист давно был в нашем списке.

Мы следили за ним и видели, как он сыграл на олимпийском отборочном турнире, забив победный гол Бразилии. С учетом необходимости усиления этой позиции, было принято решение. Представили его в филармонии как «первую скрипку». Надеюсь, он будет соответствовать этим ожиданиям», – сказал Медведев.

Следующий соперник «Зенита» – ЦСКА.

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