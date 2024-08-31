Семак ответил, завершена ли трансферная кампания «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил изменения в составе команды до закрытия летнего трансферного окна.

– Трансферная компания в вашей команде закончена?

– Посмотрим, время еще есть, трансферы возможны как на вход, так и на выход. У нас окно открыто дольше, чем в Европе.