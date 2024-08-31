Семак ответил, завершена ли трансферная кампания «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил изменения в составе команды до закрытия летнего трансферного окна.
– Трансферная компания в вашей команде закончена?
– Посмотрим, время еще есть, трансферы возможны как на вход, так и на выход. У нас окно открыто дольше, чем в Европе.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 17 очков в 7 турах, но у «Локомотива» есть матч в запасе.
- Летом клуб потратил на усиление состава почти 43 миллиона евро.
- На продаже и аренде футболистов петербуржцы заработали 2,75 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»