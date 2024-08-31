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Семак ответил, завершена ли трансферная кампания «Зенита»

31 августа 2024, 20:25
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил изменения в составе команды до закрытия летнего трансферного окна.

– Трансферная компания в вашей команде закончена?

– Посмотрим, время еще есть, трансферы возможны как на вход, так и на выход. У нас окно открыто дольше, чем в Европе.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 17 очков в 7 турах, но у «Локомотива» есть матч в запасе.
  • Летом клуб потратил на усиление состава почти 43 миллиона евро.
  • На продаже и аренде футболистов петербуржцы заработали 2,75 млн евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Desma
1725125982
Разве что пинок на выход...........
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Админ ресурс
1725126016
Еще пару угольков надо, тогда точно всех болотные победят
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Пингвины Антарктиды/Толян
1725127579
Ещё бразильцев купят
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saf05
1725130672
Люди мерзнут без газа, а им все мало. Позор.
Ответить
ziborock
1725131160
Еще 5-10 нег-ров и тогда все!)))
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erybov1965
1725132207
Думаю что нет,еще много достойных игроков надо выкупить у своих конкурентов.А то они так сильно мешают Зениту,а надо чтобы помогали.Ведь юбилей - об......ся никак нельзя.
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Серый212918
1725257404
Чемпионат Газпром Лукойл. Очередная игрушка для вороватых олигархов. Это не спорт, это гнилые понты.
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