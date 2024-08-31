Орлов сказал, что Соболев вежливый человек – год назад он называл его «выродком» и «гопником»

Геннадий Орлов изменил мнение о форварде Александре Соболеве.
– Я же был на презентации Соболева. После нее он сам ко мне подошел: «Очень рад пожать вам руку!» Вежливый человек.
Я его, правда, сразу спросил: «А вы знаете, что «Зенит» уже взял аргентинского форварда»? Он: «Да, конечно, знаю». Я: «И вы не боитесь конкуренции»?
– А он?
– «Да что вы! Я ее жду! Для меня это такой вызов!» Уточняю у него: «А в какой вы сейчас форме? Тренировались»? Он: «Конечно. Прекрасно себя ощущаю».
И правда выглядит он по-спортивному прилично. Хороший игровой вес. Все в этом плане нормально.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
- В мае 2023 года Орлов называл Александра «выродком» и «гопником».
Источник: «Спорт-Экспресс»