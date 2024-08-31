Орлов сказал, что Соболев вежливый человек – год назад он называл его «выродком» и «гопником»

Геннадий Орлов изменил мнение о форварде Александре Соболеве.

– Я же был на презентации Соболева. После нее он сам ко мне подошел: «Очень рад пожать вам руку!» Вежливый человек.

Я его, правда, сразу спросил: «А вы знаете, что «Зенит» уже взял аргентинского форварда»? Он: «Да, конечно, знаю». Я: «И вы не боитесь конкуренции»?

– А он?

– «Да что вы! Я ее жду! Для меня это такой вызов!» Уточняю у него: «А в какой вы сейчас форме? Тренировались»? Он: «Конечно. Прекрасно себя ощущаю».

И правда выглядит он по-спортивному прилично. Хороший игровой вес. Все в этом плане нормально.