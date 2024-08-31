Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов сказал, что Соболев вежливый человек – год назад он называл его «выродком» и «гопником»

Орлов сказал, что Соболев вежливый человек – год назад он называл его «выродком» и «гопником»

31 августа 2024, 00:12
16

Геннадий Орлов изменил мнение о форварде Александре Соболеве.

– Я же был на презентации Соболева. После нее он сам ко мне подошел: «Очень рад пожать вам руку!» Вежливый человек.

Я его, правда, сразу спросил: «А вы знаете, что «Зенит» уже взял аргентинского форварда»? Он: «Да, конечно, знаю». Я: «И вы не боитесь конкуренции»?

– А он?

– «Да что вы! Я ее жду! Для меня это такой вызов!» Уточняю у него: «А в какой вы сейчас форме? Тренировались»? Он: «Конечно. Прекрасно себя ощущаю».

И правда выглядит он по-спортивному прилично. Хороший игровой вес. Все в этом плане нормально.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
  • В мае 2023 года Орлов называл Александра «выродком» и «гопником».

Еще по теме:
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит» 9
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом» 3
Орлов заявил о перестройке в «Зените» 18
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1725053647
Орел соболю: - Мы, птицы, хорошо понимаем вас, животных, не то что этих морских нырящих гадов...
Ответить
Александр-Каратеев-yandex
1725058127
Флюгер одним словом, нос всегда по ветру держит, чтобы не случилось.
Ответить
evgevg13
1725069650
Орлов-маразматическая проститутка
Ответить
Аналитик77
1725069987
Да там вся команда двуличных
Ответить
slavа0508
1725074895
Быстро Питерские переобулись ...при чём все поголовно и Медведев и Семак и Боярский . вот теперь и Орлов ...СТЫДНО однако за город Петра ...
Ответить
Админ ресурс
1725077817
А болотные все такие. По указке мюллера послушно сглатывают и соглашаются. Люди без собственного мнения. Потому вся страна кличет их позор и посмешище.
Ответить
SLADE2019
1725079827
Тут больше вопросов к этому дегенерату Соболеву. Нормальный человек, если его такими словами обзовут, может подойти к автору слов и руку пожать? Вот где полная дебилизация.
Ответить
timon2401
1725081134
стандартный питерский вариант))) видимо в этом городе "пистеть" и менять своё мнение по ситуации учат со школьной скамьи...примеры прямо от самой высшей власти РФ
Ответить
Зарема лис
1725081832
Сколько жополизов повылазило, ужас
Ответить
яцык
1725089537
помним как этот вежливый человек за гениталии свои хватался в матче с цска.хотел рошу напугать или удивить
Ответить
Главные новости
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
15
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
8
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
Все новости
Все новости
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
22
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+