«Какой-то выродок вообще»: Орлов – о Соболеве

Журналист Геннадий Орлов жестко раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Я давно в футболе, но не видел, чтобы футболист вeл себя так, как Соболев. Какой-то выродок вообще.

Сейчас модно что-то сделать и сразу пойти извиниться. Слушайте, хам, который извинился, не перестаeт быть хамом.

Это не значит, что ему всe простили. Он с этим определением хама должен жить.

Ему по регламенту могут дать максимум два матча дисквалификации, но на самом деле за этот поступок он должен получить большое наказание. Может, пять игр или десять. Ну так нельзя.

Соболев играет за «Спартак». Абаскаль, правда, сказал после матча, что игрок, конечно, будет наказан. Но если у него девять жeлтых карточек... А сколько недодали карточек!

Думаю, с такой игрой его должны удалять в каждом матче. Просто судьи его жалели. Это проблема РФС. Думаю, дело не в «Спартаке», он бы и в другой команде так же себя вeл.

Но он не соображает, что это публичная история, что ты выходишь на телеэкраны, тебя видят дети и женщины», – сказал Орлов.