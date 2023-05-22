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    «Какой-то выродок вообще»: Орлов – о Соболеве

    Журналист Геннадий Орлов жестко раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «Я давно в футболе, но не видел, чтобы футболист вeл себя так, как Соболев. Какой-то выродок вообще.

    Сейчас модно что-то сделать и сразу пойти извиниться. Слушайте, хам, который извинился, не перестаeт быть хамом.

    Это не значит, что ему всe простили. Он с этим определением хама должен жить.

    Ему по регламенту могут дать максимум два матча дисквалификации, но на самом деле за этот поступок он должен получить большое наказание. Может, пять игр или десять. Ну так нельзя.

    Соболев играет за «Спартак». Абаскаль, правда, сказал после матча, что игрок, конечно, будет наказан. Но если у него девять жeлтых карточек... А сколько недодали карточек!

    Думаю, с такой игрой его должны удалять в каждом матче. Просто судьи его жалели. Это проблема РФС. Думаю, дело не в «Спартаке», он бы и в другой команде так же себя вeл.

    Но он не соображает, что это публичная история, что ты выходишь на телеэкраны, тебя видят дети и женщины», – сказал Орлов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +21417

      derrik2000 18 минут назад

      Если Соболев ДО перехода в Спартак и правда выглядел на поле целеустремленным, то уже практически последний год в Спартаке он выглядит о, х. у. е. вшим. И не только выглядит, а таковым и является.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Андреич 19 минут назад

      Интеллигент. Настоящий. Как min в 3-ем поколении.

      0
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      Рейтинг: +3743

      ФК Пупсик 57 минут назад

      Еще один сырдыховец отморозился - срам да и только!!!

      Уже слышу вой свинарника, что показывать гениталии на камеру это по-спартаковски!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3743

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 55 минут назад

      Зато персона процветает, эту гниду никак не забанят!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5979

      Павелий 1 час назад

      Гена, ты настолько давно в футболе, что уже давно и в маразме.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3743

      ФК Пупсик > Павелий 54 минуты назад

      Заткнись!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3743

      ФК Пупсик > Павелий 47 минут назад

      А откуда у тебя + гнида? Кому отсосала?

      1
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      Рейтинг: +2995

      шахта Заполярная 1 час назад

      Гена а керж не выродок, ты бы лучше со своими разобрался, что то про кержа ты промолчал в тряпочку. Сам то ты кто.
      Твоим немытым все прощают, клава так по жизни ноет и на судей давит, карточки просит весь матч, барриус, кузяев, вообще хамло, малком все подлости в тихую делает, да там кого не коснись все уже оборзели от вседозволенности.

      9
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      Рейтинг: +3743

      ФК Пупсик > шахта Заполярная 53 минуты назад

      Привет мазутный, стыдно за тебя!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2995

      шахта Заполярная > ФК Пупсик 14 минут назад

      Я рад за тебя, хоть у кого то из газовых стыд появился.

      0
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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyiyud 1 час назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

      0
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      Рейтинг: +3743

      ФК Пупсик > yuthgfutyiyud 52 минуты назад

      Пшел со своей рекламой, если так выгодно - так сам и зарабатывай, а не делись этим с другими!

      0
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      Рейтинг: +98

      erybov1965 1 час назад

      Соболев поступил,конечно неприлично и в основном все его осудили,одноклубники в том числе,но кто дал право так называть его.Соболев во время матча на эмоциях показал свою не воспитанность,а всеми известный журналист,после матча все переварил,без всяких эмоций и оскорбил человека.А как это назвать?

      7
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      Рейтинг: +3743

      ФК Пупсик > erybov1965 50 минут назад

      Срамно за пердых, ой как стыдно за мазутных отродий!

      Зенит-Чемпион!!!

      Вот так тебе убожество, стыдно за тебя!

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      Рейтинг: +789

      Янвapь 69 1 час назад

      В той кунсткамере все такие

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      Рейтинг: +3743

      ФК Пупсик > Янвapь 69 49 минут назад

      Да ради помойного сырдыха они и тебя в колбу отправят!!!

      Зенит-Чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +789

      Янвapь 69 > ФК Пупсик 29 минут назад

      Ты, гомосятина помойная, сама давно из колбы ?

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      Рейтинг: +9075

      vladik12 1 час назад

      Некрасиво так говорить про человека, чьей мамы уже нет в живых.

      Хотя чему тут удивляться - это немытый пропитерский Гена-флюгер.

      8
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      Рейтинг: +2322

      Бриг > vladik12 1 час назад

      Мама-то была хорошая. Может быть.

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      Рейтинг: +789

      Янвapь 69 > vladik12 1 час назад

      Вот это ты сейчас про маму феерическую куйню сморозил

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