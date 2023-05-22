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«Какой-то выродок вообще»: Орлов – о Соболеве

22 мая 2023, 21:34
38

Журналист Геннадий Орлов жестко раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

  • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Я давно в футболе, но не видел, чтобы футболист вeл себя так, как Соболев. Какой-то выродок вообще.

Сейчас модно что-то сделать и сразу пойти извиниться. Слушайте, хам, который извинился, не перестаeт быть хамом.

Это не значит, что ему всe простили. Он с этим определением хама должен жить.

Ему по регламенту могут дать максимум два матча дисквалификации, но на самом деле за этот поступок он должен получить большое наказание. Может, пять игр или десять. Ну так нельзя.

Соболев играет за «Спартак». Абаскаль, правда, сказал после матча, что игрок, конечно, будет наказан. Но если у него девять жeлтых карточек... А сколько недодали карточек!

Думаю, с такой игрой его должны удалять в каждом матче. Просто судьи его жалели. Это проблема РФС. Думаю, дело не в «Спартаке», он бы и в другой команде так же себя вeл.

Но он не соображает, что это публичная история, что ты выходишь на телеэкраны, тебя видят дети и женщины», – сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (38)
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vladik12
1684781216
Некрасиво так говорить про человека, чьей мамы уже нет в живых. Хотя чему тут удивляться - это немытый пропитерский Гена-флюгер.
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erybov1965
1684782172
Соболев поступил,конечно неприлично и в основном все его осудили,одноклубники в том числе,но кто дал право так называть его.Соболев во время матча на эмоциях показал свою не воспитанность,а всеми известный журналист,после матча все переварил,без всяких эмоций и оскорбил человека.А как это назвать?
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шахта Заполярная
1684782323
Гена а керж не выродок, ты бы лучше со своими разобрался, что то про кержа ты промолчал в тряпочку. Сам то ты кто. Твоим немытым все прощают, клава так по жизни ноет и на судей давит, карточки просит весь матч, барриус, кузяев, вообще хамло, малком все подлости в тихую делает, да там кого не коснись все уже оборзели от вседозволенности.
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Павелий
1684782375
Гена, ты настолько давно в футболе, что уже давно и в маразме.
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derrik2000
1684785125
Если Соболев ДО перехода в Спартак и правда выглядел на поле целеустремленным, то уже практически последний год в Спартаке он выглядит о, х. у. е. вшим. И не только выглядит, а таковым и является.
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CSKA471
1684786826
Свинина
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kliker
1684787220
Кто-то кусается (Суарес, Тайсон), кто-то хрен показывает(Соболев), кто-то головой е.б.аши.т (Зидан), кто-то ссыт за воротами при полном стадионе (Леман), кто-то яйца чешет и нюхаает (Лев) - они все люди и все в стрессе и все в какой-то момент совершают неадекватные асоциальные поступки. Играют люди, а они, увы, не всегда идеальны. Это не оправдывает, но и истерику устраивать не надо. Просто дисквалифицировать, чтобы мозги прочистить.
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JTherry
1684789526
"ты выходишь на телеэкраны, тебя видят дети и женщины..." ...может быть, хватит уже лицемерить, Гена, и строить из себя целку... ну что такого необычного могут увидеть женщины и дети, которые уже в первом классе вместе с "азбукой" учатся ругаться матом, а на стадионах они могут услышать и про средства контрацепции, и про послания в эротическое путешествие, и про нетрадиционную ориентацию некоторых футболистов...) в футбол играют мужики за большие бабки, и которым не до сантиментов, они матом разговаривают на поле, не в консерватории ведь играют, если "давно в футболе", знаешь о чем я говорю... пора бы прекратить раздувать эту кампанию по дискредитации Соболева, приплетая к своим спичам детей, а то ведь могут повзрослеть детишки..!!!)
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GermanVo
1684794753
Даже, если не брать конкретно этот момент, Соболь в каждой игре провоцирует и симулирует. Это от недостатка мастерства и техники, к сожалению. И такое поведение вызывает только раздражение. Хочется пожелать Сане перебороть в себе эмоции и нормально заиграть, забивая голы.
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Romeo 123
1684802251
Орлов прав на все 100
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