Орлов: «Жалко Старостиных, что они видят в футболке «Спартака» гопника Соболева»

Журналист Геннадий Орлов жестко раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

Соболев получил 4 матча дисквалификации.

«Нельзя себя вести так, как Соболев. Я как футболист переживаю за авторитет игроков в обществе. Но в обществе разные люди. Есть интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники. Какую рекламу дает Соболев образу футболиста? Это неприлично со всех сторон. У него ведь совсем недавно была дисквалификация за драку в матче против «Зенита»! Это у него такое воспитание.

Такое поведение бьет по репутации футбола. На стадионе «Спартака» стоит памятник братьям Старостиным. Николай Петрович Старостин – олицетворение клуба. Многие полюбили клуб именно из-за братьев. Поведение Никиты Симоняна, Игоря Нетто, Старостиных, не вяжется с поведением этого Соболева. Мне жалко Старостиных, что они стоят, глядя на такого футболиста в красной футболке», – сказал Орлов.