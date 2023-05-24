Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Орлов: «Жалко Старостиных, что они видят в футболке «Спартака» гопника Соболева»

    Орлов: «Жалко Старостиных, что они видят в футболке «Спартака» гопника Соболева»

    Журналист Геннадий Орлов жестко раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
    • Соболев получил 4 матча дисквалификации.

    «Нельзя себя вести так, как Соболев. Я как футболист переживаю за авторитет игроков в обществе. Но в обществе разные люди. Есть интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники. Какую рекламу дает Соболев образу футболиста? Это неприлично со всех сторон. У него ведь совсем недавно была дисквалификация за драку в матче против «Зенита»! Это у него такое воспитание.

    Такое поведение бьет по репутации футбола. На стадионе «Спартака» стоит памятник братьям Старостиным. Николай Петрович Старостин – олицетворение клуба. Многие полюбили клуб именно из-за братьев. Поведение Никиты Симоняна, Игоря Нетто, Старостиных, не вяжется с поведением этого Соболева. Мне жалко Старостиных, что они стоят, глядя на такого футболиста в красной футболке», – сказал Орлов.

    Новости по теме
    Экс-игрок ЦСКА призвал отобрать у Соболева Fan ID 1
    В ЦСКА осудили «Спартак» за его попытку добиться дисквалификации для Роши
    Актер Баринов: «Соболева за такой жест надо очень долго гнобить» 13
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2023 21:26
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +148

      russkiisergei 39 минут назад

      а, воротчик кержаков тогда кто?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6000

      Павелий 1 час назад

      Уж кто бы говорил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +808

      Янвapь 69 1 час назад

      Какое там у дельфина лицо - там же морда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1927

      Suvorov51 2 часа назад

      Дядя Флюгер, жаль что тебя не видит Н.Н. Озеров, он бы тебе ответил как "футболисту" и как коментатору, был т Флюгером им и будешь. вот Рукаку, дал точное определение помоечному болельщику питерской помойки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Быдлодельфин это лицо свинарника. Так сказать их визитная карточка! Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      erybov1965 2 часа назад

      Если бы Орлов,до этого также критично высказался по поведению игроков Зенита,я бы промолчал.Но, так как он видит только недостатки игроков других команд,что не дает ему право уже который раз оскорблять человека,советовал бы ему лучше не вспоминать Старостиных,тем более что представителей Зенита, такого же уровня он вспомнить не сможет.Может поэтому представителям Зенита многое позволительно,т.к. не перед кем им стыдиться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18430

      NewLife 2 часа назад

      После того что кричали с автобуса ваши "интеллигентные и воспитанные" вам не позволительно всуе упоминать имена великих спартаковцев. Эбитесь у себя в раздевалках и помалкивайти насчет приличия.
      "Такое поведение бьет по репутации футбола" - прежде всего по репутации нашего футбола бьет то, что газовый монополист подмял его под себя и осквернил заказным судейством.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 