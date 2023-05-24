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  • Орлов: «Жалко Старостиных, что они видят в футболке «Спартака» гопника Соболева»

Орлов: «Жалко Старостиных, что они видят в футболке «Спартака» гопника Соболева»

24 мая 2023, 21:26
35

Журналист Геннадий Орлов жестко раскритиковал Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

  • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
  • Соболев получил 4 матча дисквалификации.

«Нельзя себя вести так, как Соболев. Я как футболист переживаю за авторитет игроков в обществе. Но в обществе разные люди. Есть интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники. Какую рекламу дает Соболев образу футболиста? Это неприлично со всех сторон. У него ведь совсем недавно была дисквалификация за драку в матче против «Зенита»! Это у него такое воспитание.

Такое поведение бьет по репутации футбола. На стадионе «Спартака» стоит памятник братьям Старостиным. Николай Петрович Старостин – олицетворение клуба. Многие полюбили клуб именно из-за братьев. Поведение Никиты Симоняна, Игоря Нетто, Старостиных, не вяжется с поведением этого Соболева. Мне жалко Старостиных, что они стоят, глядя на такого футболиста в красной футболке», – сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (35)
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NewLife
1684954014
После того что кричали с автобуса ваши "интеллигентные и воспитанные" вам не позволительно всуе упоминать имена великих спартаковцев. Эбитесь у себя в раздевалках и помалкивайти насчет приличия. "Такое поведение бьет по репутации футбола" - прежде всего по репутации нашего футбола бьет то, что газовый монополист подмял его под себя и осквернил заказным судейством.
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erybov1965
1684955006
Если бы Орлов,до этого также критично высказался по поведению игроков Зенита,я бы промолчал.Но, так как он видит только недостатки игроков других команд,что не дает ему право уже который раз оскорблять человека,советовал бы ему лучше не вспоминать Старостиных,тем более что представителей Зенита, такого же уровня он вспомнить не сможет.Может поэтому представителям Зенита многое позволительно,т.к. не перед кем им стыдиться.
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Павелий
1684958820
Уж кто бы говорил...
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russkiisergei
1684961343
а, воротчик кержаков тогда кто?
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Дядя Серёжа
1684981149
Ты хоть знаешь что есть "гопник", орлик?
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a_who
1684988403
У немытых своей гопоты более чем достаточно. И сколько можно перебирать одну и туже тему ?
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Bomjipidary
1684989408
Жалко Россию, т.к в ней проживает немытый Орлов. Который в футболе понимает только-мячик это круглое
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Oldtrafford83
1684990398
Симеоне показал все ржали, Соболев показал все истерят как суки малолетние, заткнитесь уже!!!
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cska1948
1684997413
"...Это у него такое воспитание..." --------------------- Да нет у Соболева ни какого воспитания, от слова СОВСЕМ. И у тех, кто пытается его оправдать, с воспитанием тоже явные проблемы.
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JTherry
1684998258
Гена-горлопан Алёшин, включился в травлю Соболева, даже к памятнику Старостина обратился... а у самого-то "бывшего футболиста", ни разу за "голубых" не игравшего, а больше отсвечивающего на срач-тв, рыло в пушку - помним-помним его "наезд" на Тину Канделаки, а потом "интеллигентный и воспитанный" уход в отказ - я не я и жопа не моя...) а мог бы пройтись так же "интеллигентно" по Кержу, оравшему благим матом с крыши автобуса, не стесняясь "женщин и детей"... Орлуша - лицемерный гопник..!
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