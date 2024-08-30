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  • Боярский объяснил, почему Соболева примут в «Зените», несмотря на спартаковское прошлое

Боярский объяснил, почему Соболева примут в «Зените», несмотря на спартаковское прошлое

30 августа 2024, 18:18
16

Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.

«Это игрок, который проверен временем. Замечательный голеадор! Он молод и амбициозен. То, что он играл в «Спартаке», не помешает. Так уже было много раз, из «Спартака» в «Зенит» переходило несколько игроков.

Так что думаю, что команда примет его с удовольствием, потому что Александр зарекомендовал себя как отличный голеадор. Тем более это решение руководства. Оно вряд ли будет ошибаться.

В юбилейном году нам нужно усиление нападения. Многие артисты переходят из театра в театр. Переход в «Зенит» из «Спартака» не будет играть особой роли, так как эти два клуба достаточно равны по мастерству», – заявил Боярский.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (16)
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ЯНикПоменял
1725031118
Будет забивать. всё простят.
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slavа0508
1725031436
Конечно примут . Зенит команда без принципов и чести им похер ....
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ОК, Зенит!
1725032164
Команда примет - я нет.
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DVOK68
1725032454
Да это пожалуйста,принимайте,кто против?)
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Иван Петров 1986
1725032662
Да блохастые всех примут.
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andr45
1725033231
БОЯРСКИЙ «Это решение руководства» ПРАВИЛА ГАЗПРОМА ПУНКТ 1. МИЛЛЕР ВСЕГДА ПРАВ. ПУНКТ 2. Если его решения вызывают сомнения, то смотри пункт 1
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Пингвины Антарктиды/Толян
1725033561
В год столетия Зенита в основе ФК Газпрома в поле будут играть сплошь бразильцы и латинос, лишь только один россиянин, да и тот Дельфин из Московии
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insider_retro
1725033616
Этот что угодно объяснит и обоснует...
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VVM1964
1725039687
Вот про "артиста" он это хорошо заметил - еще одним артистом в Зенит прибыло ! )
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val69
1725045703
Желаю вам обосраться в юбилейном сезоне....
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