Боярский объяснил, почему Соболева примут в «Зените», несмотря на спартаковское прошлое

Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.

«Это игрок, который проверен временем. Замечательный голеадор! Он молод и амбициозен. То, что он играл в «Спартаке», не помешает. Так уже было много раз, из «Спартака» в «Зенит» переходило несколько игроков.

Так что думаю, что команда примет его с удовольствием, потому что Александр зарекомендовал себя как отличный голеадор. Тем более это решение руководства. Оно вряд ли будет ошибаться.

В юбилейном году нам нужно усиление нападения. Многие артисты переходят из театра в театр. Переход в «Зенит» из «Спартака» не будет играть особой роли, так как эти два клуба достаточно равны по мастерству», – заявил Боярский.