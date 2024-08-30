Боярский объяснил, почему Соболева примут в «Зените», несмотря на спартаковское прошлое

Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.
«Это игрок, который проверен временем. Замечательный голеадор! Он молод и амбициозен. То, что он играл в «Спартаке», не помешает. Так уже было много раз, из «Спартака» в «Зенит» переходило несколько игроков.
Так что думаю, что команда примет его с удовольствием, потому что Александр зарекомендовал себя как отличный голеадор. Тем более это решение руководства. Оно вряд ли будет ошибаться.
В юбилейном году нам нужно усиление нападения. Многие артисты переходят из театра в театр. Переход в «Зенит» из «Спартака» не будет играть особой роли, так как эти два клуба достаточно равны по мастерству», – заявил Боярский.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: «Спорт-Экспресс»