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  • Червиченко предложил Семаку подпугнуть бразильцев «Зенита»

Червиченко предложил Семаку подпугнуть бразильцев «Зенита»

30 августа 2024, 11:07
5

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко перед матчем 7-го тура РПЛ «Пари НН» – «Зенит» высказал мнение, что петербургскому клубу нужно сделать ставку на россиян.

– Я считаю, что сейчас пришло время сделать ставку на российских игроков. «Зенит» скупил хороших отечественных футболистов. Не для того же, чтобы они скамейку задницей [Червиченко использовал слово на букву «ж»] полировали. Может, скамейка уже достаточно отполирована? Может, пора им дать возможность проявить себя? Они будут пытаться показать, что не хуже бразильцев.

Нижний – не такая суровая команда, которую нельзя обыграть. Я не советчик Семаку. Он явно лучше разбирается. Но мне кажется, что сейчас должна быть сделана ставка на россиян. И бразильцев немножко подпугнуть, и наших обнадежить. Я бы попробовал русифицировать состав.

Васильев, Мостовой и другие ребята пусть сыграют. Надо встряхнуть это бразильское болото, чтобы они уже начали бегать и умирать на поле, а не просто мяч катать на расслабоне.

«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате. Это калиф на час?

– Не уверен. Хорошая фундаментальная команда. Мне нравится Галактионов, считаю, что это содержательный тренер. Он не боится работу потерять, не трясется. Помните, он сказал, что если его считают плохим тренером, то он готов уйти? Да и ребята в команде хорошо подобраны.

Кстати, Галактионов не ныл, не скулил, что ему некем играть. Стиснул зубы и пошел играть теми, кто есть. И на сегодняшний день лидирует в таблице. А ведь пока только теряли игроков, а если еще прикупят кого-то?

Если «Локомотив» в тройке будет по итогам первого отрезка, наверняка последует серьезное усиление под это дело. Я думаю, что в этом сезоне «Зениту» будет еще сложнее, чем в предыдущем.

  • Игра «Пари НН»«Зенит» пройдет 31 августа и начнется в 17:30 мск.
  • Нижегородцы занимают в РПЛ 10-е место с 6 очками после 6 матчей. Петербуржцы идут вторыми с 14 очками. Лидирует «Локомотив», на счету которого 15 баллов.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Локомотив Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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Таврида
1725006648
Праульни, Волкова в основу, Дугласа Сантоса - полировать банку, шоб боялся.
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Garrincha58
1725008100
Чем их испугаешь? Да ничем их не испугаешь зарплата будет капать так и так
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krumanow
1725008191
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Админ ресурс
1725014086
А чо их пугать. зендид на бюджетные деньги такие ЗП положил, что и их внуки могут не работать
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neim
1725018007
Червяк, ты с ума сошёл, скорее бразильцы Сырожу пуганут так, что у него ручонки трястись будут. Они же в Зените как коровы священные в Индии ! )))
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