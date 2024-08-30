Червиченко предложил Семаку подпугнуть бразильцев «Зенита»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко перед матчем 7-го тура РПЛ «Пари НН» – «Зенит» высказал мнение, что петербургскому клубу нужно сделать ставку на россиян.

– Я считаю, что сейчас пришло время сделать ставку на российских игроков. «Зенит» скупил хороших отечественных футболистов. Не для того же, чтобы они скамейку задницей [Червиченко использовал слово на букву «ж»] полировали. Может, скамейка уже достаточно отполирована? Может, пора им дать возможность проявить себя? Они будут пытаться показать, что не хуже бразильцев.

Нижний – не такая суровая команда, которую нельзя обыграть. Я не советчик Семаку. Он явно лучше разбирается. Но мне кажется, что сейчас должна быть сделана ставка на россиян. И бразильцев немножко подпугнуть, и наших обнадежить. Я бы попробовал русифицировать состав.

Васильев, Мостовой и другие ребята пусть сыграют. Надо встряхнуть это бразильское болото, чтобы они уже начали бегать и умирать на поле, а не просто мяч катать на расслабоне.

– «Локомотив» вышел на первое место в чемпионате. Это калиф на час?

– Не уверен. Хорошая фундаментальная команда. Мне нравится Галактионов, считаю, что это содержательный тренер. Он не боится работу потерять, не трясется. Помните, он сказал, что если его считают плохим тренером, то он готов уйти? Да и ребята в команде хорошо подобраны.

Кстати, Галактионов не ныл, не скулил, что ему некем играть. Стиснул зубы и пошел играть теми, кто есть. И на сегодняшний день лидирует в таблице. А ведь пока только теряли игроков, а если еще прикупят кого-то?

Если «Локомотив» в тройке будет по итогам первого отрезка, наверняка последует серьезное усиление под это дело. Я думаю, что в этом сезоне «Зениту» будет еще сложнее, чем в предыдущем.