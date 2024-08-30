Экс-защитник «Амкара» и «Рубина» Попов считает, что из Дзюбы получится хороший политик

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о будущем 36-летнего нападающего Артема Дзюбы.
– Скоро закроется трансферное окно в России, а Дзюба без клуба. Можно ли сказать, что фактически это завершение карьеры?
– Его все устраивает. Если бы его что-то не устраивало, то он давно бы нашел себе команду. Просто Дзюба не понимает, что самое лучшее – это играть в футбол. Раз его не устраивает финансовый аспект, поэтому он не договорился ни с одной командой РПЛ.
Дзюба мог бы забить пять-шесть голов в Премьер-лиге и помочь какой-то команде. Конечно, не в клубе топ-6, а ниже. Но, видимо, его не устраивают финансовые условия. Значит, он готов к тому, что закончит карьеру.
– Вы считаете, что Дзюбе поступали предложения от клубов РПЛ?
– Я думаю, что да.
– А если Дзюбе перейти в команду Первой лиги?
– Смысл ему играть в Первой лиге? Дзюба – миллионер, у него все есть в этой жизни, а еще мучиться и играть там… Я думаю, что любой игрок, который играл в Премьер-лиге и заработавший неплохие деньги, считает, что ему нет смысла опускаться дальше.
– Где вы видите Артема после футбола?
– Исходя из тех интервью, которые он давал, из него получится хороший политик. Посмотрим, политическая жизнь, наверное, Дзюбу устраивает.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории чемпионатов России, на его счету 160 мячей.
- Форвард делит первое место по числу голов за сборную России с Александром Кержаковым – по 30.
- В последние полтора года Дзюба выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
- Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.