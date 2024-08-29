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  • Источник сообщил о подписании Соболевым контракта с «Зенитом»

Источник сообщил о подписании Соболевым контракта с «Зенитом»

29 августа 2024, 19:10
12

Нападающий Александр Соболев стал игроком «Зенита», сообщает телеграм-канал Baza. Футболист уже подписал контракт с петербургским клубом.

«Переговоры по переезду футболиста в Питер начались около месяца назад. Долгое время «Спартак» и «Зенит» не могли договориться о сумме трансфера. Это все раздражало и самого Соболева: 24 июля перед вечерней тренировкой он сказал тренеру красно-белых Деяну Станковичу, что не может нормально играть, потому что все мысли о Питере. Станкович похвалил за честность, но отстранил игрока от тренировок с основой.

В итоге клубы всe же пришли к компромиссу. По предварительным данным, питерский клуб заплатит за форварда около 10 миллионов евро», – говорится в сообщении.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Московский клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
  • Педседатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что петербургский клуб анонсирует информацию, связанную с Соболевым, 29 августа.

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Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (12)
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Админ ресурс
1724948308
Лучший трансфер Спартака на выход за несколько лет. Зендид всегда питается падалью
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FCSpartakM
1724948720
если это правда,то ор. Чтобы понимали, Кьеза перешел в ливер за 13 на истекающем. Тут человек вообще накер не нужный команде уходит по приличной цене. Очередной **** немытых менеджеров))
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Taps
1724949316
Этот урод и рубля не стоит.
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slavа0508
1724949655
Ну забирайте говно себе ...
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acor94
1724949718
Лучше бы сообщили, что Каштанов в Факел перешёл. А то одну хрень постите сомнительную.
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Таврида
1724950009
Когда ждать опровержение?
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Desma
1724951065
А Baza-то дала течь, проржавела однако, дерьмо и полилось.........
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udav4691
1724954185
не последний игрок в РПЛ,не помешает,заберем всех
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Сам_себе_сказал
1724954791
какой нах источник?телеграм-канал Baza,кто это?
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САНЁК17
1724956515
Менять из хряка на немытую одно и тоже , так что ничего не изменится
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