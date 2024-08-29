Источник сообщил о подписании Соболевым контракта с «Зенитом»

Нападающий Александр Соболев стал игроком «Зенита», сообщает телеграм-канал Baza. Футболист уже подписал контракт с петербургским клубом.

«Переговоры по переезду футболиста в Питер начались около месяца назад. Долгое время «Спартак» и «Зенит» не могли договориться о сумме трансфера. Это все раздражало и самого Соболева: 24 июля перед вечерней тренировкой он сказал тренеру красно-белых Деяну Станковичу, что не может нормально играть, потому что все мысли о Питере. Станкович похвалил за честность, но отстранил игрока от тренировок с основой.

В итоге клубы всe же пришли к компромиссу. По предварительным данным, питерский клуб заплатит за форварда около 10 миллионов евро», – говорится в сообщении.