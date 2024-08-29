Бабаян прокомментировал предстоящий матч против «Бранна»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян высказался о предстоящем ответном матче Лиги Конференций против «Бранна».

– Соперник очень серьзный, они проходили грандов чемпионатов Шотландии и Нидерландов. Не хватает «Астана-Арены». Для нас важно уверенно войти в игру. То, что мы не смогли использовать там в плане контроля мяча, нам это обязательно нужно. Знаем, что соперник не будет отсиживаться в обороне. Хорошо проанализировав матч, понимаем, что нужно рисковать.

– В первой игре проседал правый фланг, особенно Бартолец. На наш взгляд, он провалил первый матч...

– Не только Бартолец сыграл не так, как хотелось бы. Были и другие команды. Не хочу говорить о правом фланге, потому, что если посмотреть наши 25 минут, то можно увидеть, что у нас не было контроля мяча. Позволяли много сопернику, но позже выравнили игру. Мы это все учитывали, провели много теорий и будем стараться это изменить.