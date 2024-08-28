Мусагалиев рассказал о переговорах с Галицким насчет матча ФК «10» с «Краснодаром»

Куратор медийного ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

Команды проведут товарищеский матч 7 сентября.

«В январе я сидел в отпуске и в какой-то момент решил позвонить Сергею Николаевичу Галицкому. Это было около 12 часов ночи. Первое, что я ему написал, было «Хотелось бы с вами поговорить. Есть минутка?» Мы не были знакомы до этого.

Я ждал ответа где-то 3 часа и уснул, поняв, что вряд ли человек, как и я, сейчас не спит. Но я думал, что он тоже в отпуске и, наверное, не спит.

Утром, часов в 10, раздался звонок. Мы с ним тогда и познакомились. В течение дня мы переписывались, просто общались на житейские темы. Я рассказал ему, что у нас есть футбольный клуб. И в конце дня я задал ему вопрос. Он сначала говорил обтекаемо. И так день за днем мы с ним вели беседы, причем не ежедневно, а с перерывом в 2-3 дня.

В какой-то момент он задал вопрос, который сильно меня удивил. Он сказал: «А по итогу, Азамат, это доброе дело?» Я сказал: «Мы полагаем, что да». И он сказал: «Тогда давай делать добрые дела».

Это было очень круто. Затем он предложил базу «Краснодара» для сборов, но на тот момент мы уже решили этот вопрос и были вынуждены отказаться – тогда мы поехали в Турцию.

Мы вернулись, и нам была предложена дата 23 июня в паузы сборных. Мы полагали, что в это время еще будем играть в Медиалиге.

Тогда они сами назначили дату – 7 сентября. Сначала в переговорах была названа айфон-арена. Мы были согласны на нее. Мы были согласны даже на любое тренировочное поле академии «Краснодар».

Но в переговорах с обеих сторон менеджеры «Краснодара» решили пригласить нас на основную арену. А затем сам Сергей Николаевич мне позвонил и сказал, что они готовы играть на большой арене.

Нам был важен сам факт это матча. Не для большой и красивой новости – нам было важно для себя и для аудитории закончить историю, которую мы объявили год назад», – рассказал Мусагалиев на ютуб-канале ФК «10».