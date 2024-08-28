17-летний футболист «Барселоны» порвал крестообразную связку

Стало известно состояние полузащитника «Барселоны» Марка Берналя после травмы, полученной им в гостевом матче 3-го тура Примеры с «Райо Вальекано» (2:1).

Тесты, проведенные сегодня, показали, что у него разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующее ему повреждение бокового мениска.

17-летний игрок перенесет операцию в ближайшие дни.