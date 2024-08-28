Олусегун заявил, что «Краснодар» мог бы дойти до 1/4 Лиги чемпионов

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поразмышлял о потенциальном выступлении команды в Лиге чемпионов.
«Играть в Лиге чемпионов – большая привилегия для любого футболиста. Это топ-уровень, к нему все стремятся.
Были бы у «Краснодара» шансы дойти до 1/4 финала ЛЧ? Да, я считаю, что это было бы возможно. Но проверить никак не можем, поэтому лишь предполагаем», – сказал Олусегун.
- В 2020 году «Краснодар» играл в группе ЛЧ, но в плей-офф не вышел.
- Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ 3-м.
- У команды 0 трофеев за 16-летнюю историю.
Источник: «РБ Спорт»