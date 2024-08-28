Олусегун заявил, что «Краснодар» мог бы дойти до 1/4 Лиги чемпионов

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поразмышлял о потенциальном выступлении команды в Лиге чемпионов.

«Играть в Лиге чемпионов – большая привилегия для любого футболиста. Это топ-уровень, к нему все стремятся.

Были бы у «Краснодара» шансы дойти до 1/4 финала ЛЧ? Да, я считаю, что это было бы возможно. Но проверить никак не можем, поэтому лишь предполагаем», – сказал Олусегун.