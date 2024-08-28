Черданцев: «Семак жалуется на нехватку игроков в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев передал суть последней беседы с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Спросил у Сергея Богдановича – вот ничья с «Химками», рановато вас в чемпионы записали, сезон будет сложный. А он сказал – что вы от нас хотите, какое чемпионство, у нас состав не изменился, играем теми же игроками, плюс Максим Глушенков.

Он намекает на то, что не хватает качества игроков, он через интервью адресует руководству клуба. Не хватает футболиста вперед, когда нужна вариативность. Когда со «Спартаком» Матео Касьерра не попал в игру. Семак посетовал, что для вариативности людей не хватает», – сказал Черданцев.