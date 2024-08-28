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Черданцев: «Семак жалуется на нехватку игроков в «Зените»

28 августа 2024, 13:37
40

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев передал суть последней беседы с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Спросил у Сергея Богдановича – вот ничья с «Химками», рановато вас в чемпионы записали, сезон будет сложный. А он сказал – что вы от нас хотите, какое чемпионство, у нас состав не изменился, играем теми же игроками, плюс Максим Глушенков.

Он намекает на то, что не хватает качества игроков, он через интервью адресует руководству клуба. Не хватает футболиста вперед, когда нужна вариативность. Когда со «Спартаком» Матео Касьерра не попал в игру. Семак посетовал, что для вариативности людей не хватает», – сказал Черданцев.

  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
  • Команда выиграла 6 последних сезонов РПЛ.
  • Ближайший соперник – «Пари НН» (31 августа).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (40)
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1724842412
Сироже симаку мало игрунов))) На 3 состава угольков хочет накупить
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acor94
1724843162
Игроки есть, а усилить игру некем. Набрали пол команды неликвида и удивляются.
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neim
1724844121
Ну так оно и понятно. Очки-то терять начали, а газу на болотах не прибавляется. Где деньги Зин ? )))
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BRO_football
1724846210
Пусть Семак на молодёжку Зенита обратит внимание. Не хватает игроков - возьми оттуда. На кой чёрт Газпром на неё каждый год миллиарды тратит и в каждой рекламе показывает?
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slavа0508
1724847752
Ну если Зениту не хватает качественных игроков . что тогда говорить про других .что у тех же Химок всё в достатке ...состав Зенита стоит как 4-5 клубов середнячков в РПЛ ...просто Серёжа совсем прихерел ...
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Artemka444
1724848659
Чердак ну вообще черданулся!!!
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nik55
1724850883
физрук не тренер-----приложение
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R_a_i_n
1724850932
Стоп, а как же гениальность Серёжи? Лучший тренер жи...
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ZAITZEFF2011
1724857524
Команда с хорошим подбором игроков. Самый сильный состав РПЛ. Жаловаться на нехватку игроков - некомпетентность тренера, который не может найти оптимальный состав на игры.
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ОК, Зенит!
1724859747
Семак прав. К сожалению накупили шлак. Так бывает. Вот Артур. Цена 14 млн. Отдача - 0. Клаудиньо хватило на два сезона. Сдулся. Волков=0. Горшков =0. Исидор =0. Список можно продолжать. Единственное последнее толковое иностранное приобретение - Педро. Но ему игрового мясца нарастить нужно и хорошего партнера под него. Глушенков не долго радовал - сломался. Да и будет ли радовать когда починится - вопрос. Когда говорят( с подачи московских ротокоментаторов) что у Зенита лучший состав лиги и вторая основа на скамейке, такое ощущение что эти « знатоки» бредят либо не просыхают. Скорее и то и другое одновременно. Местную публику в расчет не беру, тут в большинстве своем просто цирк передвижной. Не за футболом приходят.
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