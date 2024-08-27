Канчельскис сказал, что сделал бы на месте агента Соболева

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о положении нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Спартак» – это уникальная команда, которая всегда чем-то удивляет. Поэтому ситуация с Соболевым может закончиться по-любому. Может быть, «Спартак» расторгнет контракт с Александром, но тогда ему придется платить компенсацию. В этом случае надо будет садиться за стол переговоров, так как сумма там наверняка приличная.

Либо он продолжит отдельно тренироваться, но это не выход из ситуации. На месте его агента, я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его. Да, потеряли бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой. Ему надо играть, а не бегать по кругу», – сказал Канчельскис.

27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».

Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.

По данным журналиста Ивана Карпова, помимо возможной продажи в «Зенит», у «Спартак» есть варианты с переходом Соболева в чемпионаты Греции и Турции.

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