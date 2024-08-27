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Канчельскис сказал, что сделал бы на месте агента Соболева

27 августа 2024, 20:42
4

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о положении нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Спартак» – это уникальная команда, которая всегда чем-то удивляет. Поэтому ситуация с Соболевым может закончиться по-любому. Может быть, «Спартак» расторгнет контракт с Александром, но тогда ему придется платить компенсацию. В этом случае надо будет садиться за стол переговоров, так как сумма там наверняка приличная.

Либо он продолжит отдельно тренироваться, но это не выход из ситуации. На месте его агента, я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его. Да, потеряли бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой. Ему надо играть, а не бегать по кругу», – сказал Канчельскис.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, помимо возможной продажи в «Зенит», у «Спартак» есть варианты с переходом Соболева в чемпионаты Греции и Турции.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1724783832
Конечно, Соболев может перейти в другой клуб, но там будет то же самое, такой уж генотип. ((( *
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"supermax"
1724785288
Нормальный человек играл бы дальше, как положено профессионалу, и ждал бы пока два клуба договорятся .... А так ... Тьфу
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aldo conte
1724802571
"И когда вся стая полетела на юг, одна большая и жирная птица... , а потом упала на дно самого глубокого ущелья". Тем, кто не врубается смотрите к/ф "Кавказская пленница".
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Январь 59
1724829605
Для начала надо меньше понты колотить. Меньше своим языком болтать. Есть контракт, есть условия перехода в другой клуб, соблюдай все условия договора, и не будет никаких проблем. Нужно меньше слушать своих агентов, слишком сладкие песенки поют агенты. У них задача ещё раз продать игрока и заработать бабла, а тот факт , что можно игроку сломать карьеру , агентов не волнует. Какая разница для агента:"Закончил игрок карьеру или навечно остался в своём клубе". При обоих раскладах агент остался без дохода, агенту даже по кайфу сломать игроку карьеру, но что бы и игрок в этом случае остался без зарплаты. Это сущность агентской жизни:"Если я без прибыли, то ты будешь в опале"!
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