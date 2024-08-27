Гонду прокомментировал трансфер в «Зенит»

Новичок «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал переход из «Архентинос Хуниорс».

«Это очень важно для меня и всей моей семьи – приехать в такой большой для России клуб как «Зенит». Я понимаю всю ответственность, которая ложится на меня, поскольку сейчас важный исторический момент для клуба.

Приближается столетие команды, важный юбилей для всего города. Поэтому от себя, конечно же, постараюсь принести максимум пользы и сделать возможной победу в чемпионате России в следующем году», – сказал Гонду.