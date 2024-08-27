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Гонду прокомментировал трансфер в «Зенит»

27 августа 2024, 16:53
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Новичок «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал переход из «Архентинос Хуниорс».

«Это очень важно для меня и всей моей семьи – приехать в такой большой для России клуб как «Зенит». Я понимаю всю ответственность, которая ложится на меня, поскольку сейчас важный исторический момент для клуба.

Приближается столетие команды, важный юбилей для всего города. Поэтому от себя, конечно же, постараюсь принести максимум пользы и сделать возможной победу в чемпионате России в следующем году», – сказал Гонду.

  • Сумма сделки составила 12 миллионов евро.
  • В 38 матчах за «Архентинос Хуниорс» Гонду забил 14 голов и сделал 5 ассистов.
  • «Зенит» обратил внимание на 23-летнего форварда по наводке своего экс-игрока Алехандро Домингеса.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит Гонду Лусиано
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