«Севилья» отказалась от покупки Тикнизяна

Директор «Севильи» по связям с общественностью Альваро Рамирес прокомментировал возможность перехода защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива».

– «Севилья» еще хочет подписать Тикнизяна?

– Мы уже подписали левого защитника Валентина Барко из «Брайтона». Тикнизяна в «Севилье» не будет.