«Севилья» отказалась от покупки Тикнизяна

Директор «Севильи» по связям с общественностью Альваро Рамирес прокомментировал возможность перехода защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива».
– «Севилья» еще хочет подписать Тикнизяна?
– Мы уже подписали левого защитника Валентина Барко из «Брайтона». Тикнизяна в «Севилье» не будет.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Севилья» предлагала «Локомотиву» за Тикнизяна 5 миллионов евро в рассрочку на два года после сезона в бесплатной аренде с необязательным выкупом.
- В этом сезоне 25-летний футболист провел за красно-зеленых 7 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
Источник: Sport24