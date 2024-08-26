Тикнизян – о «Зените»: «С ним можно играть на равных»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пошутил в разговоре с журналистами после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

– Новости совсем не читаете? Думал, про «Севилью» спросите.

– Команда на первом месте. Есть мысли о чемпионстве?

– Нет, вы знаете, как всe устроено. Только первые шесть туров прошли. Мы идем плотно в таблице, не смысла говорить об этом.

– С «Зенитом» можно играть?

– Несмотря на то что «Зенит» – лучшая команда России, мы уже второй год подряд видим, что ему составляют конкуренцию. «Зенит» дает играть, с ним можно играть на равных.