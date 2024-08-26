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Тикнизян – о «Зените»: «С ним можно играть на равных»

26 августа 2024, 10:30
4

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пошутил в разговоре с журналистами после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

– Новости совсем не читаете? Думал, про «Севилью» спросите.

– Команда на первом месте. Есть мысли о чемпионстве?

– Нет, вы знаете, как всe устроено. Только первые шесть туров прошли. Мы идем плотно в таблице, не смысла говорить об этом.

– С «Зенитом» можно играть?

– Несмотря на то что «Зенит» – лучшая команда России, мы уже второй год подряд видим, что ему составляют конкуренцию. «Зенит» дает играть, с ним можно играть на равных.

  • «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 15 очками после шести
  • Ранее сообщалось об интересе «Севильи» к Тикнизяну.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Зенит Севилья Тикнизян Наир
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1724659421
По ответам видно, что Тикнизян собрался не в Спартак, а к бакланам.
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"supermax"
1724668153
Будешь играть на равных, кдк штрафом накажет
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Каратель помойников
1724668668
По ходу ромашкину инфу со срач тв сливают
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alp
1724670569
можно... только если Зенит забудет выйти на поле. как в субботу, например...
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