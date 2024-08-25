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  • Аршавин: «Глушенкова не хватает. Надо купить еще одного сильного русского»

Аршавин: «Глушенкова не хватает. Надо купить еще одного сильного русского»

25 августа 2024, 17:36
36

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями об отсутствии Максима Глушенкова.

«Конечно, Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить еще одного русского сильного. Купят ли того, на кого намек? Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский», – ответил Аршавин.

  • «Зенит» на домашнем поле не сумел обыграть «Спартак» (0:0).
  • В игре не принимал участие лучший бомбардир невского коллектива Максим Глушенков. Он сломал руку в матче с «Химками» (1:1).
  • Глушенков присоединился к «Зениту» летом этого года. Россиян провел за команду Сергея Семака 7 игр. В них он записал на счет 9 голов и 1 голевой пас.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Глушенков Максим
Комментарии (36)
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slavа0508
1724596742
Да скупите вы уже всех игроков РПЛ и успокойтесь ...не с кем играть не придётся . сразу медальки себе будите вешать и нормуль ...однако ...
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Админ ресурс
1724596939
Академию развалили, воспитанников разогнали, накупили угольков пол команды, теперь молятся на Глушака. Болотный клуп посмешище без будущего
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Антибиотик
1724597763
Ага, вы же дебилы, вам только покупать, сами ноль!
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rash1959
1724597903
Обосрётесь
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...уефан
1724599012
...ага, русского и желательно со знанием русского языка)...
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Цугундeр
1724599104
)) Андрюша , конечно , лепит как будто жизней , как у кота ..) Лицо фирмы не подразумевает неприкосновенность лица .) Давайте в Монако звонить , тогда , ку.ли делать ?.. Где вы ещё видели "сильного русского " ?)) Может .в "Гавре " ?)) Это..как его.. А! Ржунимагу.
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Админ ресурс
1724599230
Или п едре с ниной выдать пачпорта. в питере больше любят приезжих угольков чем местных воспитанников
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Каратель помойников
1724599659
Даёшь зибниту русскоговорящего угля!!!
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anatolich72
1724600213
Купят "чебурашку", а затем паспорт гражданина России.
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Админ ресурс
1724600791
А это идея. Скупить всех игрунов с паспортом. Остальные команды не смогут проходить по лимиту и зянид вечный шампиньон. По честному все равно не получится у болотных, приходится такие варианты рассматривать
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