Аршавин: «Глушенкова не хватает. Надо купить еще одного сильного русского»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями об отсутствии Максима Глушенкова.

«Конечно, Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить еще одного русского сильного. Купят ли того, на кого намек? Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский», – ответил Аршавин.