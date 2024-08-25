Аршавин: «Глушенкова не хватает. Надо купить еще одного сильного русского»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями об отсутствии Максима Глушенкова.
«Конечно, Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить еще одного русского сильного. Купят ли того, на кого намек? Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский», – ответил Аршавин.
- «Зенит» на домашнем поле не сумел обыграть «Спартак» (0:0).
- В игре не принимал участие лучший бомбардир невского коллектива Максим Глушенков. Он сломал руку в матче с «Химками» (1:1).
- Глушенков присоединился к «Зениту» летом этого года. Россиян провел за команду Сергея Семака 7 игр. В них он записал на счет 9 голов и 1 голевой пас.
Источник: «РБ Спорт»