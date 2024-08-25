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  • Миллер привел театральную аналогию для матча «Зенит» – «Спартак»

Миллер привел театральную аналогию для матча «Зенит» – «Спартак»

25 августа 2024, 14:03
18

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался об игре 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).

– Как вы оцениваете вчерашнюю игру?

– Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Не знаю. Но если это так, то небесталанно, но немножко переиграли [улыбается]. «Зенит» – чемпион!

  • Петербургский клуб лидирует в РПЛ с 14 очками после шести матчей. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.
  • ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (18)
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Скай
1724584725
Зинит Позор российского футбола. Зинит грязь российского футбола. Милерок вальтует.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1724584899
Спектакль называется Отелло, в главной роли ФК Газпром, в роли Дездемоны российский футбол
Ответить
Цугундeр
1724586959
"Мнимый больной "
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Spartak_forv@
1724587227
Вечно эта актриса переигрывает
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NewLife
1724587364
Синит - гегемон - гегемошка - мошка )))
Ответить
NewLife
1724587641
"Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети»" Кто эти многие ? Какой дебил от срач тв задавал эти вопросы ? Какой дебил от Бомбардира написал очередной заголовок, не соответствующий содержанию ?
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Админ ресурс
1724588753
Уже и заряженных судеек обеспечил, и клавдию на КДК отмазал, и бюджетников на стадиен за 500 руб. согнал для массовки. А все равно только ничья. Ну как не горевать Лехе
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Cleaner
1724592631
Ми(ю)ллер Семаку: - А Вас, Семак, я попрошу остаться...)
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Админ ресурс
1724599048
К сожалению, такие существа сейчас допущены к управлению футболом и бюджетными госкорпорациями. Отсюда и результаты. Футбол деградирует, Газпрем по уши в убытках
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АЛЕКС 58
1724600315
Купленное чемпионство
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