Миллер привел театральную аналогию для матча «Зенит» – «Спартак»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался об игре 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).

– Как вы оцениваете вчерашнюю игру?

– Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Не знаю. Но если это так, то небесталанно, но немножко переиграли [улыбается]. «Зенит» – чемпион!