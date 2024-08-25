Миллер привел театральную аналогию для матча «Зенит» – «Спартак»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался об игре 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).
– Как вы оцениваете вчерашнюю игру?
– Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Не знаю. Но если это так, то небесталанно, но немножко переиграли [улыбается]. «Зенит» – чемпион!
- Петербургский клуб лидирует в РПЛ с 14 очками после шести матчей. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.
- ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».
Источник: «Матч ТВ»