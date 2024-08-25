Панков: «Уверен в переходе Соболева в «Зенит»

Инсайдер Андрей Панков не сомневается в трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
«Насколько знаю, всe действительно так и сделка «Зенита» по форварду Лусиано Гонду закрывается, либо уже закрыта. Слышал, что в клубе из Санкт-Петербурга его смотрели давно по наводке Алехандро Домингеса.
Отменяет ли это приход Соболева? Насколько я слышал, нет. «Зениту» нужна обойма из трех форвардов, а с вероятным уходом Ивана Сергеева и проходом Гонды их будет два.
Я по-прежнему уверен, что Соболев в «Зените» будет», – написал Панков.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова