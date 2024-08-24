Мостовой сделал оптимистичный для «Спартака» вывод после ничьей с «Зенитом»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Теперь мы понимаем, что «Спартак» – конкурент «Зениту». Питерцы должны быть довольны, что отстояли ничью, а «Спартак», думаю, не совсем рад этому результату. Могли бы и выиграть, если бы не Латышонок.

До игры я говорил, что будет ничья, но «Спартак» сто процентов был ближе к победе, чем «Зенит». Латышонок спас «Зенит» от поражения, здорово тащил команду. Сегодня «Спартак» показал, что способен бороться за высокие места в этом сезоне. Они здорово сегодня сыграли, нужно отдать должное Станковичу, классно подготовил команду к этой игре», – сказал Мостовой