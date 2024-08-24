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  • Мостовой сделал оптимистичный для «Спартака» вывод после ничьей с «Зенитом»

Мостовой сделал оптимистичный для «Спартака» вывод после ничьей с «Зенитом»

24 августа 2024, 21:05
12

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Теперь мы понимаем, что «Спартак» – конкурент «Зениту». Питерцы должны быть довольны, что отстояли ничью, а «Спартак», думаю, не совсем рад этому результату. Могли бы и выиграть, если бы не Латышонок.

До игры я говорил, что будет ничья, но «Спартак» сто процентов был ближе к победе, чем «Зенит». Латышонок спас «Зенит» от поражения, здорово тащил команду. Сегодня «Спартак» показал, что способен бороться за высокие места в этом сезоне. Они здорово сегодня сыграли, нужно отдать должное Станковичу, классно подготовил команду к этой игре», – сказал Мостовой

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» занимает 4-е место.
  • Москвичи не побеждают в Петербурге в рамках РПЛ с 2012 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (12)
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NewLife
1724522974
Наконец-то что-то разумное от моста.
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neveldomha
1724524364
Кто это такое срамтак ? Через 10 туров будут искать новый пиджак.
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alefreddy
1724527048
перекрасился царек когда негатив с червем на тренера нес
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k611
1724527981
Если Спартак не будет терять очки с командами которые априори должен обыгрывать. Иначе хорошая игра с командами лидирующей группы дивидендов не принесёт.
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Админ ресурс
1724528301
2 удара в створ за матч зынид нанес))) нужно срочно еше 3-х бразил в состав, а то пока посмешище
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Сержтир
1724531666
Если Спартак не выиграл Зенит игравший в меньшинстве то перспектив у Спартака на чемпионский титул не светит.
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Константин-Шапкин-google
1724561927
Спартак хорошо играл. Но забить было очень нужно. Ждём новых побед
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