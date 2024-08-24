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Состав сборной Бразилии на сентябрьские матчи

24 августа 2024, 14:56

Тренерский штаб сборной Бразилии определился с заявкой на ближайшие игры.

Доривал Жуниор вызвал 23 футболиста на сентябрьские матчи.

Вратари: Бенто Крепски («Аль-Наср»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Боруссия Д»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл Боржес («Порту»), Маркиньос, Лукас Бералдо (оба – «ПСЖ»), Габриэль («Арсенал»), Эдер Милитао («Реал»);

Полузащитники: Андре Нето («Флуминенсе»), ЖоаоЖоао Гомес («Вулверхэмптон»), Жерсон Сантос («Фламенго»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Родриго («Реал»), Лукас Пакета («Вест Хэм»);

Нападающие: Эндрик («Реал»), Эстеван («Палмейрас»), Луис Энрике Андре («Ботафого»), Винисиус Жуниор («Реал»), Савио Морейра («Манчестер Сити»), Педро Абреу («Фламенго»).

  • Бразильцы сыграют в отборе к ЧМ-2026.
  • Соперники – Эквадор (7 сентября) и Парагвай (11 сентября).

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Источник: Globo Esporte
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия. Серия А Бразилия
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