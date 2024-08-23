Мостовой: «Не верю, что игроки из Москвы тратят 150 тысяч рублей в месяц, это же бред»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не верит, что футболисты из Москвы тратят в месяц 150 тысяч рублей.

«Сколько смотрел, всегда смеялся сам над этим, когда у ребят спрашивают: сколько вы денег тратите? Они говорят: там 150 тысяч в месяц.

Ну прямо я хочу посмеяться и спросить лично: вот у тебя есть в банке, сколько трат в месяц, – покажи, что у тебя там меньше 150 тысяч.

Ну это же бред, я считаю. Тем более если ты живешь в Москве. Это у ребят из Москвы спрашивали.

Я не верю», – сказал Мостовой на ютуб-канале «Свободный Стиль».