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  • Мостовой: «Не верю, что игроки из Москвы тратят 150 тысяч рублей в месяц, это же бред»

Мостовой: «Не верю, что игроки из Москвы тратят 150 тысяч рублей в месяц, это же бред»

23 августа 2024, 15:38
4

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не верит, что футболисты из Москвы тратят в месяц 150 тысяч рублей.

«Сколько смотрел, всегда смеялся сам над этим, когда у ребят спрашивают: сколько вы денег тратите? Они говорят: там 150 тысяч в месяц.

Ну прямо я хочу посмеяться и спросить лично: вот у тебя есть в банке, сколько трат в месяц, – покажи, что у тебя там меньше 150 тысяч.

Ну это же бред, я считаю. Тем более если ты живешь в Москве. Это у ребят из Москвы спрашивали.

Я не верю», – сказал Мостовой на ютуб-канале «Свободный Стиль».

  • 26-летний футболист стоит 3,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у него 4 матча, гол.
  • Мостовой 4 раза брал РПЛ с «Зенитом».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (4)
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Ziklop
1724420076
какая тебе разница кто сколько тратит? клоун блин, ты в футбол играй, а то выйдешь и смотреть на тебя порой стыдно, как мальчик 15 лет, пустое место, ни в обороне ни в атаке.... блин "футболист*****"
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Александр-Балашов-google
1724439176
Как интересно, только ничего не понятно.
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zagrizlik
1724443148
Ну если заливаться "кристалом", как мамаев и кококо, то да на 150к не протянешь. А так легко можно и на 50к без автомобиля в одно рыло жить.
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Xesus
1724523603
Так это много или мало?
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