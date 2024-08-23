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  • Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари

Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари

23 августа 2024, 08:37

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак высказался об информации, что в услугах полузащитника команды Юсуфа Сари заинтересован «Локомотив».

«Да, это правда, интерес есть, но Юсуф не покинет команду», – заявил Санджак.

  • Контракт 25-летнего Сари с нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года.
  • В этом сезоне он провел за «Адану Демирспор» 2 матча, в прошлом сыграл 30 встреч, забил 5 голов, отдал 10 передач.
  • Сари сыграл в 4 встречах за сборную Турции в прошлом году и отметился 1 забитым мячом.
  • Transfermarkt оценивает футболиста в 5,5 миллиона евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Локомотив Сари Юсуф
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