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  • Колосков отказал матчу «Зенит» – «Спартак» в статусе дерби

Колосков отказал матчу «Зенит» – «Спартак» в статусе дерби

22 августа 2024, 16:24
27

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, можно ли назвать матч 6-го тура «Зенит»«Спартак» главным в чемпионате России.

– Это главный матч не в чемпионате, а в туре. В чемпионате еще будут главные матчи, мы пока не знаем какие. Но, честно говоря, «Динамо» – «Краснодар» – это не менее значимый и интересный матч будет.

Просто в питерском матче большая интрига из-за того, что не будет Вендела и Глушенкова. Вокруг этого в основном комментарии и идут, как они без них обойдутся. Будут два абсолютно равнозначных матча, что в Питере, что в Москве.

– Если говорить в контексте противостояния двух городов: Питера и Москвы, то можно ли говорить, что это ключевое дерби в нашей стране?

– Во-первых, это никакое не дерби. Во-вторых, это не Питер и Москва играют, а всего-навсего два клуба. В Москве есть и ЦСКА, и «Спартак», и «Локомотив», и «Динамо», а в Питере только «Зенит». Поэтому тут речь идет о конкретном «Зените» и конкретном «Спартаке».

Конечно, интрига серьезная. Я думаю, что чисто эмоционально и зрительски, ожидая сенсации, будет привлечено больше внимания к этому матчу. Хотя еще раз повторяю, что спортивная значимость матча «Динамо» – «Краснодар» – не меньше.

– Вас как москвича не раздражает, когда этот матч представляют, как дерби двух столиц?

– Нет. Еще раз повторю, что это никакое не дерби, это совершенно разные города. А столица у нас одна, это Москва. Других столиц у нас нет. Кто-то так говорит, но это игра слов и не более того.

  • Встреча пройдет 24 августа на «Газпром Арене» и начнется в 17:30 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 13 очками после пяти туров, «Спартак» занимает четвертое место с 10 очками.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Динамо Краснодар
Комментарии (27)
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...уефан
1724333577
...может, всё это и так... Но уверен, что этого матча ждут не только болельщики Спартака и Зенита!...
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pasha-ansh@mail.ru
1724334309
всё правильно сказал, я не Москвич, а столица у нас одна и нехрен журналюгам натягивать сову на глобус
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Цугундeр
1724334906
Ща дедушку с рязанскими корнями орденов-то и лишат..)
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FCSpartakM
1724336297
Этот статус дерби придумали для зенита, чтобы у них было какое-то противостояние, а разгонять поручили все это дело СМИ , в основном СРАЧТВ. Для меня матч с ЦСКА и Динамо важнее, нежели матч в питере с ручным судейством и декорациями. В Питере футбола нет как такового , как праздника и духа соперничества с кем-то близким и заклятым для себя , поэтому придумали себе кустарные фишки.
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ivany4
1724336976
Молодец!!! Хоть один сумел одернуть журношлюшек, в их извращениях событий и незнания элементарных понятий!!! Пора законодательно запретить словоблудие в эфире!!! А то для одних это игра слов, а другим крышу сносит и жизнь калечит.
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JIEGEHDA
1724338931
Если я не путаю дерби обычно бывает из одного города . А так это просто обычный матч . Обычные три очка Зениту )) да не обижайтесь вы . Просто нагнетаю интригу) шучу . Интрига была бы если бы я сказал что шансы равны . )) Они равны
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DVOK68
1724338973
Чётко и ненавязчиво пояснил очевидное.Это для вертихвостых журналистов,кои любят и к месту и не к месту применять громкие фразы.
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neim
1724339016
А чего же так бомбит, особенно лазурных, от сказанной правды? Не дерби, да не дерби. Чего так возбудились-то ? Или жутко обидно за отсутствие возможности играть в настоящем, а не придуманном дерби ?
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Скай
1724339168
Какое нафиг дерби. Зинит позор российского футбола.
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k611
1724344560
Де́рби (англ. derby) — спортивное соревнование между соперниками из одного города или региона.
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