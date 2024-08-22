Колосков отказал матчу «Зенит» – «Спартак» в статусе дерби

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, можно ли назвать матч 6-го тура «Зенит» – «Спартак» главным в чемпионате России.

– Это главный матч не в чемпионате, а в туре. В чемпионате еще будут главные матчи, мы пока не знаем какие. Но, честно говоря, «Динамо» – «Краснодар» – это не менее значимый и интересный матч будет.

Просто в питерском матче большая интрига из-за того, что не будет Вендела и Глушенкова. Вокруг этого в основном комментарии и идут, как они без них обойдутся. Будут два абсолютно равнозначных матча, что в Питере, что в Москве.

– Если говорить в контексте противостояния двух городов: Питера и Москвы, то можно ли говорить, что это ключевое дерби в нашей стране?

– Во-первых, это никакое не дерби. Во-вторых, это не Питер и Москва играют, а всего-навсего два клуба. В Москве есть и ЦСКА, и «Спартак», и «Локомотив», и «Динамо», а в Питере только «Зенит». Поэтому тут речь идет о конкретном «Зените» и конкретном «Спартаке».

Конечно, интрига серьезная. Я думаю, что чисто эмоционально и зрительски, ожидая сенсации, будет привлечено больше внимания к этому матчу. Хотя еще раз повторяю, что спортивная значимость матча «Динамо» – «Краснодар» – не меньше.

– Вас как москвича не раздражает, когда этот матч представляют, как дерби двух столиц?

– Нет. Еще раз повторю, что это никакое не дерби, это совершенно разные города. А столица у нас одна, это Москва. Других столиц у нас нет. Кто-то так говорит, но это игра слов и не более того.

Встреча пройдет 24 августа на «Газпром Арене» и начнется в 17:30 мск.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 13 очками после пяти туров, «Спартак» занимает четвертое место с 10 очками.

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