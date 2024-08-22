Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент Селюк высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

22 августа 2024, 11:32
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от игры 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Конечно, будет очень интересный матч. «Спартак» тоже на одной ноге обыгрывает многие команды. Сейчас уже сыгранный «Спартак» начинает набирать очки.

Знаете, вообще я смотрю на чемпионат таким образом: есть «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», и есть другие.

ЦСКА что-то пока буксует, «Химки», крепкий середняк, который в следующем сезоне может бороться за пятое-шестое место. Эти команды на голову сильнее всех. Именно они будут разыгрывать там, как говорится, свою расстановку.

«Зенит», безусловно, будет чемпионом. У меня даже сомнений нет. «Спартак» в этом году, я уверен, тоже не будут «мальчиками для битья».

У красно-белых в составе собрались неплохие футболисты. Как раз с «Зенитом» мы увидим, насколько футболисты «Спартака» качественные.

Обыграли «Факел»? Ну, мягко говоря, тут много футболистов не надо. Я думаю, воронежцев «Спартак» обыграет и второй командой», – сказал Селюк.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 24 августа.
  • Начало матча – в 17:30 мск.
  • В случае победы москвичи обойдут петербуржцев в таблице РПЛ.

Еще по теме:
«Спартак» в третий раз оштрафовали за кричалку фанатов про «Зенит» 23
Радимов похвалил «Спартак» за матч с «Зенитом» 2
Боярский назвал лучшего игрока матча «Зенит» – «Спартак» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1724319024
...фейерия футбольной аналитики(...
Ответить
alp
1724335713
спартак уже сыграный? весьма спорно..
Ответить
Главные новости
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
1
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
5
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
3
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Все новости
Все новости
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
5
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
18
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+