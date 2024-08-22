Агент Селюк высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от игры 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Конечно, будет очень интересный матч. «Спартак» тоже на одной ноге обыгрывает многие команды. Сейчас уже сыгранный «Спартак» начинает набирать очки.

Знаете, вообще я смотрю на чемпионат таким образом: есть «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», и есть другие.

ЦСКА что-то пока буксует, «Химки», крепкий середняк, который в следующем сезоне может бороться за пятое-шестое место. Эти команды на голову сильнее всех. Именно они будут разыгрывать там, как говорится, свою расстановку.

«Зенит», безусловно, будет чемпионом. У меня даже сомнений нет. «Спартак» в этом году, я уверен, тоже не будут «мальчиками для битья».

У красно-белых в составе собрались неплохие футболисты. Как раз с «Зенитом» мы увидим, насколько футболисты «Спартака» качественные.

Обыграли «Факел»? Ну, мягко говоря, тут много футболистов не надо. Я думаю, воронежцев «Спартак» обыграет и второй командой», – сказал Селюк.