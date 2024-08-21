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  • Широков прошелся по современным футболистам: «Бесхарактерные до ужаса, но с апломбом, что самые великие»

Широков прошелся по современным футболистам: «Бесхарактерные до ужаса, но с апломбом, что самые великие»

21 августа 2024, 19:00
8

Роман Широков критически высказался про молодых игроков.

«Я застал времена, когда это [перелом руки] за травму не считали. Впрочем, я играл тогда, когда футболист младше 25 лет в массажную комнату не подходил. А сейчас в 18 лет уже идут, говоря, что устали.

Порой смотришь на молодых – бесхарактерные все до ужаса, за редчайшим исключением. Но с таким апломбом, что самые великие.

Дети нулевых. 30 лет нам вдалбливали, что все само придет, доставка все доставит, работать над собой не надо, все вокруг козлы, кроме тебя.

А не хотите поработать над собой, а не ждать, пока все принесут на блюдечке с голубой каемочкой? Нет, не хотят – потому что тренер плохой, а гендиректор вообще нехороший человек», – заявил Широков.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (8)
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val69
1724258012
Ой, как прав.... Прав Михаил николаевич -потерянное поколение... Понтов в тысячу раз больше, чем извилин в моску... Потому что, они все, дети очень хорошо обеспеченных родителей... простым пацанам туда не пробиться... А, Месси и Роналду , именно там, во дворах.. А кому до них есть дело, если родители работают на заводе, или ещё где... Всём академиям и трениришкам нужно бабло... Дальше даже писать не хочу, а то растащит да небожителей..
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Цугундeр
1724258804
Прав Роман , на этот раз . Подвиг Тищенко на ОИ в Мельбурне у нынешних "героев" вызвал бы ёрнический смех...
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anatolich72
1724259993
Эту претензию надо предъявить родителям прежде всего, каждый получил плоды своего воспитания. Не вся молодёжь такая.
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Spartak_forv@
1724261914
Ну,чтоб судей бить-это да,характер надо иметь
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DOCTOR PENALTY
1724327517
Даже не верится, что Широков, которому с удовольствием любой бы набил морду, может сказать такие правильные слова. *****!
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