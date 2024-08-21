Широков прошелся по современным футболистам: «Бесхарактерные до ужаса, но с апломбом, что самые великие»

Роман Широков критически высказался про молодых игроков.

«Я застал времена, когда это [перелом руки] за травму не считали. Впрочем, я играл тогда, когда футболист младше 25 лет в массажную комнату не подходил. А сейчас в 18 лет уже идут, говоря, что устали.

Порой смотришь на молодых – бесхарактерные все до ужаса, за редчайшим исключением. Но с таким апломбом, что самые великие.

Дети нулевых. 30 лет нам вдалбливали, что все само придет, доставка все доставит, работать над собой не надо, все вокруг козлы, кроме тебя.

А не хотите поработать над собой, а не ждать, пока все принесут на блюдечке с голубой каемочкой? Нет, не хотят – потому что тренер плохой, а гендиректор вообще нехороший человек», – заявил Широков.