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Появились новые подробности переговоров по Соболеву

20 августа 2024, 12:25
17

«Зенит» пока не может договориться со «Спартаком» о сумме трансфера за нападающего москвичей Александра Соболева, сообщили РБК три источника, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, клубы получили добро на проведение переговоров со стороны своих владельцев – ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Источники подчеркнули, что трансферы между клубами возможны только после визирования со стороны владельцев.

Переговоры проходят сложно, но у сделки есть шансы состояться. По словам источников, московский клуб не намерен отпускать игрока, если сочтет недостаточной сумму перехода. В «Зените» же пока не хотят платить больше 8 миллионов евро, от которых «Спартак» отказался в июле. Сам футболист желает продолжить карьеру в «Зените».

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, Алексей Миллер еще не принял решения о необходимости трансфера Соболева в «Зенит», но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Собеседники РБК отвергли эти данные.

  • Алексей Миллер – председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром», которое спонсирует «Зенит».
  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (17)
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SLADE2019
1724146181
И 8 лямов за него только Зенит дать сможет. Нет, чтобы признать, что не получилось спекульнуть, руководители продолжают гнуть свою палку. Отпустите человека и хоть что то заработайте. Хотя, разве 8 лямов для них деньги?
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Taps
1724146198
Тьфу-тьфу, сгинь нечистая сила !
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Опорник1984
1724146727
Противно это все. Вначале клянутся в любви. Потом вот такая ситуация. Берите восемь лямов и закрывайте эту страницу. Все равно толку от него не будет.
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Цугундeр
1724146819
Невыделанная соболиная шкурка ценится гораздо больше ,чем выделывающаяся.
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"supermax"
1724147115
Пусть скидывается с зиной и выкупает контракт...и будет потом желать где-нибудь в сочах... Ну тоже ниче так
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ScarlettOgusania
1724147932
все эти рассуждения "кто вам больше 8 лямов даст?" - исключительно от бом.жей в чате и от лукавого) если есть интерес - дадут и больше, надо только сильнее трясти!))) "конечная цена продукта напрямую зависит от количества извилин в голове продавца..." (Н. Шмелев)
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ivany4
1724149051
Похоже здесь уже дело принципа, а не разума.)) Соболь, подай в суд на своего агента, и вопрос решиться сам собой.
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Нуф-Нуф
1724149177
Все эти лямы-лямы от лукавого агента Андреева. Он - самое заинтересованное лицо.
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Серый212918
1724180379
На дельфине что, свет клином сошелся или понты дороже денег? Пинком под зад и в свободное плавание. Барыги и из футбола уже помойку сделали.
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Админ ресурс
1724214303
Мда, рваться играть за позор и посмешище отечественного (и не только) футбола этож как надо себя не уважать и насколько ставить деньги превыше всего. Таким одна дорога - на болота к своим
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