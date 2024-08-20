Появились новые подробности переговоров по Соболеву

«Зенит» пока не может договориться со «Спартаком» о сумме трансфера за нападающего москвичей Александра Соболева, сообщили РБК три источника, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, клубы получили добро на проведение переговоров со стороны своих владельцев – ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Источники подчеркнули, что трансферы между клубами возможны только после визирования со стороны владельцев.

Переговоры проходят сложно, но у сделки есть шансы состояться. По словам источников, московский клуб не намерен отпускать игрока, если сочтет недостаточной сумму перехода. В «Зените» же пока не хотят платить больше 8 миллионов евро, от которых «Спартак» отказался в июле. Сам футболист желает продолжить карьеру в «Зените».

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, Алексей Миллер еще не принял решения о необходимости трансфера Соболева в «Зенит», но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Собеседники РБК отвергли эти данные.

Алексей Миллер – председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром», которое спонсирует «Зенит».

27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».

Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.

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