В «Локомотиве» прокомментировали возможность ухода Пиняева

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что в клуб не поступало предложений о трансфере полузащитника Сергея Пиняева.

«Сергей стал мощнее. Я смотрел с трибуны матч с ЦСКА, это уже не тот мальчик, который к нам пришел. Каждая минута нахождения Сергея на поле – это как минимум два игрока соперника, которые на него отвлечены. Я думаю, что он не покинет «Локомотив» в это трансферное окно. У нас нет никаких предложений, но и мы точно не намерены расставаться с Сергеем», – сказал Нагорных.