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Колосков: «Зениту» будет очень тяжело против «Спартака»

19 августа 2024, 12:50
9

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Команду определяют игроки, а в «Зените» три футболиста, которые определяют игру команды: Вендел, Максим Глушенков и Вильмар Барриос. Двух игроков нет, и игра рассыпалась. Это три ведущих футболиста, на которых строится игра.

У «Зенита» нет таких игроков, которыми можно было бы заменить Вендела и Глушенкова, поэтому команде Сергея Семака будет очень тяжело со «Спартаком», – сказал Колосков.

  • Игра состоится 24 августа в Петербурге.
  • «Зенит» в случае поражения упустит лидерство в РПЛ.
  • «Спартак» не побеждает «Зенит» в гостях в РПЛ с 2012 года – тогда команду тренировал Валерий Карпин.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (9)
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zenitforever2015
1724063639
Мы не ищем лёгких путей ...
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NewLife
1724063846
Не синиту, а судьям его спасать))
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"supermax"
1724063876
Зениту будет очень тяжело не занести в судейскую.. Хах ... Но это ладно ... С Венделем понятно, а Глушенков то чего? Тоже не сыграет?
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serhio80
1724065710
Шамара в заявку и у блохастых половина команды из раздевалки не выйдет)) )
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FCSpartakM
1724067966
Глушенков только пришел, какая на нем игра строится? Был он вчера и что сделал без Вендела в центре? Что сделал зенит без Вендела в остаток матча с Динамо? 0 в буквальном смысле, все атакующие показатели в статистике 0 обозначились. И сразу и Педро превращается в Рошу, а Артур непонятное существо за 15 мультов на скамейке. 3 главных игрока - это Вендел,Дуглас и Барриос. По крайней мере зенит в обороне никак не просядет.
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Бригадный
1724077152
А ведь действительно. такой Зенит Саня Соболев порвет даже в одиночку. Хотя бы, дубль, но сделает. Вот и свино-болельщики оценят и простят за всё.
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алдан2014
1724080812
В трудные времена познается характер команды. Будет интересно,нам болельщикам,специалистам и всем футбольным, околофутбольным людям. Что нибудь из Госдумы произнесут риторическое
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Spirit_78
1724091175
Пусть таких высеров в СМИ будет побольше. Много раз приходилось наблюдать, что происходит с перехваленным Спартаком, который к матчу с Зенитом подходит в звании фаворита. Ещё лучше - показывать игрокам все эти "интервью", чтобы ещё лучше настроиться и выставить всю эту шоблу клоунами в очередной раз.
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