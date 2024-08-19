Колосков: «Зениту» будет очень тяжело против «Спартака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Команду определяют игроки, а в «Зените» три футболиста, которые определяют игру команды: Вендел, Максим Глушенков и Вильмар Барриос. Двух игроков нет, и игра рассыпалась. Это три ведущих футболиста, на которых строится игра.

У «Зенита» нет таких игроков, которыми можно было бы заменить Вендела и Глушенкова, поэтому команде Сергея Семака будет очень тяжело со «Спартаком», – сказал Колосков.