«Ордабасы» уволил главного тренера

Александр Седнев покинул пост главного тренера «Ордабасы».
Матч против карагандинского «Шахтера» стал последним для Седнева в качестве тренера шымкентского клуба. Под его руководством «Ордабасы» сыграли 129 матчей, в которых одержали 63 победы, 28 матчей сыграли вничью и 38 раз уступили оппонентам.
- В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Ордабасы» уступил «Пюнику» с общим счетом 0:2.
- Александр Седнев тренировал клуб с 2021 года.
- Под руководством белорусского специалиста шымкентцы впервые в истории стали чемпионом страны и завоевали Кубок Казахстана.
Источник: Телеграм-канал «Ордабасы»