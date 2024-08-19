«Ордабасы» уволил главного тренера

Александр Седнев покинул пост главного тренера «Ордабасы».

Матч против карагандинского «Шахтера» стал последним для Седнева в качестве тренера шымкентского клуба. Под его руководством «Ордабасы» сыграли 129 матчей, в которых одержали 63 победы, 28 матчей сыграли вничью и 38 раз уступили оппонентам.