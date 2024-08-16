Канчельскис похвалил Дзюбу за желание продолжить карьеру

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Канчельскис оценил возможный переход в команду нападающего Артема Дзюбы.

«Нормально, молодцы! Таких габаритных нападающих у них нет. Думаю, это приобретение хорошее. Самаре он не помешает, а даже поможет. Всегда Дзюбу критиковали за форму, особенно, когда он приехал из Турции. Но он потом сразу в «Локомотив» приехал и мячей восемь забил. Уверен, и «Крыльям» он поможет.

Дзюба пытается снова доказать, что его рано списали. Другой бы на его месте карьеру закончил, а он берeтся, борется. Это его плюс. Он хочет играть, значит, чувствует силы. Он ещe может продлить свою футбольную карьеру. Думаю, это правильное решение. Если докажет, о нeм опять будут много говорить. Похвально, что у него есть желание», – сказал Канчельскис.