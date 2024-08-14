Андрей Федун оценил летних новичков «Спартака»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил летние трансферы клуба.

– Как вам работа «Спартака» на трансферном рынке?

– Клуб привел хороших футболистов. Эсекьель Барко первые матчи играл великолепно, но с «Ахматом» чего‑то выдающегося он не сделал. Барко – игрок уровня Квинси Промеса? Давайте подождем немного.

Говорили, что Манфред Угальде – плохой футболист. Видите, последние матчи он вполне нормально играет. Давайте подождем половину сезона, после чего будет понятно, каких новичков приобрел «Спартак».

За Барко «Спартак» заплатил 15 миллионов евро.

Игрок будет зарабатывать в клубе 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

Контракт до 2027 года.

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