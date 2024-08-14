Андрей Федун оценил летних новичков «Спартака»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил летние трансферы клуба.
– Как вам работа «Спартака» на трансферном рынке?
– Клуб привел хороших футболистов. Эсекьель Барко первые матчи играл великолепно, но с «Ахматом» чего‑то выдающегося он не сделал. Барко – игрок уровня Квинси Промеса? Давайте подождем немного.
Говорили, что Манфред Угальде – плохой футболист. Видите, последние матчи он вполне нормально играет. Давайте подождем половину сезона, после чего будет понятно, каких новичков приобрел «Спартак».
- За Барко «Спартак» заплатил 15 миллионов евро.
- Игрок будет зарабатывать в клубе 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.
- Контракт до 2027 года.
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Источник: «Матч ТВ»