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  • Канчельскис дал прогноз, когда российские команды вернутся в еврокубки

Канчельскис дал прогноз, когда российские команды вернутся в еврокубки

13 августа 2024, 13:45
5

Андрей Канчельскис считает, что клубы РПЛ не сыграют в еврокубках еще восемь лет.

«Я думаю, что Россию вернут в еврокубки через 8 лет. Мне кажется, российские клубы отстранили от Европы в общей сложности на 10 лет – два года уже прошло, осталось восемь лет.

Раньше этого срока УЕФА и ФИФА не допустит Россию, по моему мнению. В любом случае этот бан не навсегда, поэтому верим в скорейшее возвращение!» – заявил Канчельскис.

  • Отстранение действует с февраля 2022 года.
  • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1723547685
Ну теперь ясна стратегия развития футбола в России кормить нелеквид из Бразилии еще 10 лет, т.к. руководство РФС ни на что не способно, если даже клубы от Крыма получили внутренний бан на игры в кубке из-за терпил из РФС
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"supermax"
1723548512
Отличная перспектива ... Ещё 8 лет без международных соревнований ... При всем этом платить взносы в х у е ф у и переплачивать огромные деньги за никчемных легионеров ... Браво н а х у й
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Илья-Альчуль-vkontakte
1723549718
"В искусстве - как в спорте: когда спринтер бежит с сильным противником, даже если он идет вторым, то показывает лучший свой результат, или в шахматах - сильный противник ставит сложные задачи, мобилизующие мозг." Анатолий Папанов Что интересно, лучшие матчи команды газпромского коллектива, бывшие за последние годы - это матчи с состоятельными, конкурентноспособными оппонентами. Стало быть, это матчи с Бетисом, Сепаханом, Црвеной Звездой. И во всех противостояниях газпромцы были слабее по игре и проиграли. В еврокубках непрофессиональный подход к делу команды Газпрома не прокатит. Там таких "ингибируют". С ними страна только позорится.
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val69
1723554596
Провидец, бл...лишь бы, что звездануть...
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rash1959
1723555607
В этом случае надо прислушиваться к своим мозгам, а не к высерам эксперДных писdaболоф. Бан закончится тогда , когда закончится...
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