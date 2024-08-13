Канчельскис дал прогноз, когда российские команды вернутся в еврокубки

Андрей Канчельскис считает, что клубы РПЛ не сыграют в еврокубках еще восемь лет.

«Я думаю, что Россию вернут в еврокубки через 8 лет. Мне кажется, российские клубы отстранили от Европы в общей сложности на 10 лет – два года уже прошло, осталось восемь лет.

Раньше этого срока УЕФА и ФИФА не допустит Россию, по моему мнению. В любом случае этот бан не навсегда, поэтому верим в скорейшее возвращение!» – заявил Канчельскис.