Медведев высказался о возможном сезоне «Зенита» без поражений

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, есть ли у команды задача ни разу не проиграть в сезоне-2024/25.
– Способен ли «Зенит» пройти чемпионат без поражений?
– Хорошее начало сезона, результативная атака, надежная оборона, красивый и классный футбол.
Но тренерский штаб и все игроки знают, над чем надо продолжать упорно работать. Рекорды не самоцель, главное – добиться чемпионского титула.
- «Зенит» стартовал в РПЛ с 4 побед подряд.
- Петербуржцы забили 14 голов и не пропустили ни одного.
Источник: «Р-Спорт»