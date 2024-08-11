ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

В ЦСКА остались недовольны судейством в игре 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

Московский клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с участием Виллиана Роши и Эдуарда Сперцяна.

На 44‑й минуте игрок «Краснодара» шипами попал в голеностоп соперника.

«Мы обратимся в ЭСК РФС из-за эпизода с травмой Виллиана Роши и неудаления Эдуарда Сперцяна», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Краснодар» выиграл со счетом 2:1.

Матч судил Владимир Москалев.

Он не наказал Сперцяна даже желтой карточкой.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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