ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

В ЦСКА остались недовольны судейством в игре 4-го тура РПЛ против «Краснодара».
Московский клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с участием Виллиана Роши и Эдуарда Сперцяна.
На 44‑й минуте игрок «Краснодара» шипами попал в голеностоп соперника.
«Мы обратимся в ЭСК РФС из-за эпизода с травмой Виллиана Роши и неудаления Эдуарда Сперцяна», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
- «Краснодар» выиграл со счетом 2:1.
- Матч судил Владимир Москалев.
- Он не наказал Сперцяна даже желтой карточкой.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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Источник: «Р-Спорт»