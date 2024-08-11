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ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

11 августа 2024, 15:15
7

В ЦСКА остались недовольны судейством в игре 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

Московский клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с участием Виллиана Роши и Эдуарда Сперцяна.

На 44‑й минуте игрок «Краснодара» шипами попал в голеностоп соперника.

«Мы обратимся в ЭСК РФС из-за эпизода с травмой Виллиана Роши и неудаления Эдуарда Сперцяна», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

  • «Краснодар» выиграл со счетом 2:1.
  • Матч судил Владимир Москалев.
  • Он не наказал Сперцяна даже желтой карточкой.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Сперцян Эдуард Роша Виллиан
Комментарии (7)
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Snek
1723381007
По ходу матча уже было понятно, что судья тормозит.
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Freyd
1723381573
У Сперцяна не первый такой случай,просто Москалек не фонтан судья,да ещё плохо видит.
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АЛЕКС 58
1723394791
А Москалёнок гнида ещё та!
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gennadiy
1723397925
У нас квалификацыя судей такая. Их где то в колхозах готовят.В каждом туре они у нас рулят, а если что, на вар всё сваливают все проблемы.Их всех, всех нужно гнать поганой метлой, а мы их маразм ещё и по тв смотрим.
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Чермындыр
1723454232
Так то угловой, с которого Тормена забил, тоже был из воздуха взят...
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