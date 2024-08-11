Сперцян принес публичные извинения Роше

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян извинился за свой фол в матче против ЦСКА (2:1). Армянский футболист грубо нарушил правила на Виллиане Роше. Бразилец был заменен, он покинул стадион на костылях.

– В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел.

– Если убрать предвзятость, то это эпизод на желтую карточку?

– Ой, посмотрев повтор я даже подумал, что это красная карточка.

– Даже красная?

– Да. Я действительно не видел его, делал шаг. С одной стороны был Мойзес, он меня подталкивал. Так получилось, но я этого не хотел! Нога пошла по прямой…

– По принципам чистой игры ты не хотел подойти к судье и сказать, чтобы он дал тебе желтую?

– В игре я не понял. Когда эпизод закончился, я подбежал к нему и увидел кровь. Это выглядело страшно! Я хочу извиниться, я не такой игрок.

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