Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Рубин». Игра состоится 10 августа, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов, Уткин, Азнауров, Роналдо, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Иву, Юкич, Чумич, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

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