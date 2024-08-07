В CAS отреагировали на ситуацию с иском Федотова

Спортивный арбитражный суд пока не получал обращений от тренера Владимира Федотова по решению РФС отклонить его иск к ЦСКА.

«Спортивный арбитражный суд не регистрировал никаких процедур, связанных с этим вопросом», – сообщили в пресс-службе CAS.

6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА в 200 миллионов рублей в связи с досрочным расторжением контракта.

РФС также обязал клуб предоставить тренеру документы, связанные с его работой в ПФК ЦСКА, в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Сторона Федотова может обратиться в CAS в течение 21 дня с момента получения полного решения от палаты по разрешению споров РФС.

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