Раскрыты условия компенсации Федотову за досрочный разрыв контракта с ЦСКА

Стали известны условия компенсации в контракте Владимира Федотова с ЦСКА при досрочном расторжении договора. По данным «Спорт-Экспресса», если команда занимает 1-е или 2-е место, тренеру полагалось 100 процентов зарплаты до окончания соглашения, за 3-е место – 70 процентов, за 4-е и 5-е место – 30 процентов. За остальные места компенсация не полагалась.

Сезон-2023/24 красно-синие закончили на 6-й позиции. ЦСКА расторг контракт с Федотовым и на его место назначил Марко Николича.

Во вторник Палата по разрешению споров РФС отклонила иск Федотова к ЦСКА с требованием выплатить неустойку в 200 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Тренер подаст апелляцию в CAS.