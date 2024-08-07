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  • Раскрыты условия компенсации Федотову за досрочный разрыв контракта с ЦСКА

Раскрыты условия компенсации Федотову за досрочный разрыв контракта с ЦСКА

7 августа 2024, 09:28
22

Стали известны условия компенсации в контракте Владимира Федотова с ЦСКА при досрочном расторжении договора. По данным «Спорт-Экспресса», если команда занимает 1-е или 2-е место, тренеру полагалось 100 процентов зарплаты до окончания соглашения, за 3-е место – 70 процентов, за 4-е и 5-е место – 30 процентов. За остальные места компенсация не полагалась.

  • Сезон-2023/24 красно-синие закончили на 6-й позиции. ЦСКА расторг контракт с Федотовым и на его место назначил Марко Николича.
  • Во вторник Палата по разрешению споров РФС отклонила иск Федотова к ЦСКА с требованием выплатить неустойку в 200 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Тренер подаст апелляцию в CAS.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (22)
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Алим Терек
1723012440
какие хитрые условия,надо взять на заметку)))
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Cleaner
1723014439
С репутацией СКЛОЧНИКА Федотова ни в один клуб больше не возьмут...(
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SLADE2019
1723015829
И что, такие глупые и непонятливые Федотов и его юристы? И никакой он не склочник, хоть мне он сильно не по душе. Человек за свои деньги борется, за свои права.
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momwig_
1723017021
А куда он с лтрел, когда контракт подписывал?
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Красногвардейчик
1723019596
Ну.....и чем эта тварь лысая недовольна?
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АЛЕКС 58
1723024890
Пусть в гейропу жалуется!
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ss21
1723029597
Браво ЦСКА, всем остальным делать так же.
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zigbert
1723034899
Условия обозначены теперь придется их выполнять. Но кто знает может появятся кое какие нюансы.
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