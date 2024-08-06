Пономарев – о желании Федотова получить от ЦСКА 200 миллионов: «Бандитский капитализм! Это надо же иметь такую наглость!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев осудил экс-тренера команды Владимира Федотова.
- Тренер потребовал от клуба неустойку за расторжение контракта в размере 200 млн рублей.
- Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с командой Фонбет Кубок России.
- Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову. Он будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).
– Это серьезный удар по Федотову. Армейцы что, дураки, когда составляли договор о работе?! Наверняка все было предусмотрено.
Если займет призовое место, получит соответствующие деньги. Не займет – до свидания. Не может такого быть, чтобы армейцы со своими адвокатами все это дело прошлепали.
– Вас не удивило такое поведение Федотова? Может, это обида за увольнение?
– А чего удивляться? Он – специалист невысокого уровня. Как-то получалось у него, как в свое время у Слуцкого, который приходил на готовую команду.
Так что здесь ничего удивительного нет. Бандитский капитализм – все хотят сразу получить много денег. Здесь ничего не сделаешь.
– Если Федотов проиграет разбирательство, стоит ли ему дальше обращаться в CAS?
– Пускай обращается. Тем более что нас уже не признают в Европе. Нас выгнали оттуда, так и сидите там и молчите в тряпочку.
– Такое поведение Федотова не закроет перед ним дверь в топ-клубы России?
– Еще как закроет! Что он, мало получал в ЦСКА? При его квалификации вполне достаточно. Какая может быть обида? 200 тысяч он захотел.
– 200 миллионов.
– С ума сойти можно! Это надо же иметь такую наглость. Занял бы призовое место – ради бога, ему бы еще дополнительно выплатили. А раз заняли шестое место, куда это годится для армейской команды?
Правильно сделали, что расторгли контракт. Наверняка там все было предусмотрено.