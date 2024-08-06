Пономарев – о желании Федотова получить от ЦСКА 200 миллионов: «Бандитский капитализм! Это надо же иметь такую наглость!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев осудил экс-тренера команды Владимира Федотова.

Тренер потребовал от клуба неустойку за расторжение контракта в размере 200 млн рублей.

Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с командой Фонбет Кубок России.

Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову. Он будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

– Это серьезный удар по Федотову. Армейцы что, дураки, когда составляли договор о работе?! Наверняка все было предусмотрено.

Если займет призовое место, получит соответствующие деньги. Не займет – до свидания. Не может такого быть, чтобы армейцы со своими адвокатами все это дело прошлепали.

– Вас не удивило такое поведение Федотова? Может, это обида за увольнение?

– А чего удивляться? Он – специалист невысокого уровня. Как-то получалось у него, как в свое время у Слуцкого, который приходил на готовую команду.

Так что здесь ничего удивительного нет. Бандитский капитализм – все хотят сразу получить много денег. Здесь ничего не сделаешь.

– Если Федотов проиграет разбирательство, стоит ли ему дальше обращаться в CAS?

– Пускай обращается. Тем более что нас уже не признают в Европе. Нас выгнали оттуда, так и сидите там и молчите в тряпочку.

– Такое поведение Федотова не закроет перед ним дверь в топ-клубы России?

– Еще как закроет! Что он, мало получал в ЦСКА? При его квалификации вполне достаточно. Какая может быть обида? 200 тысяч он захотел.

– 200 миллионов.

– С ума сойти можно! Это надо же иметь такую наглость. Занял бы призовое место – ради бога, ему бы еще дополнительно выплатили. А раз заняли шестое место, куда это годится для армейской команды?

Правильно сделали, что расторгли контракт. Наверняка там все было предусмотрено.