«Факел» потребовал извинений от комментатора «Матч ТВ»

«Факел» направил официальное письмо генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину.

В нем воронежский клуб раскритиковал работу Олега Пирожкова и потребовал от него извинений.

Комментатор во время аналитики кубкового матча «Зенит» – «Факел» (3:0) назвал игру гостей «убогой».

«Уважаемый Александр Григорьевич! В прямом эфире во время матча первого тура ФОНБЕТ Кубка России, в котором встречались ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Факел» (Воронеж), комментатор телеканала «Матч!» Олег Пирожков применил в адрес нашей команды слово «убого», которое имеет ярко выраженную негативную коннотацию.

Во время послематчевого обсуждения Олег Пирожков тенденциозно охарактеризовал игру «Факела», не сопроводив свое мнение аналитикой. Его неоднозначный подход отметили даже коллеги по студии.

В футбольном клубе «Факел» уверены, что Олег Пирожков поступил неприемлемо и бестактно как по отношению ко всему коллективу воронежского клуба, так и по отношению к многим тысячам наших болельщиков.

Никто не призывает вводить цензуру и запрещать любую критику – право комментатора или любого иного сотрудника канала оценивать игру команды является незыблемым.

Однако при подборе лексики нужно не забывать о том, какого труда, например, стоит преодолевать тысячи километров при закрытом в Воронеже аэропорте.

Мы уважаем коллектив Национального спортивного телеканала и рассчитываем на такое же уважительное отношение к нам.

Мы призываем комментатора придерживаться профессиональной этики и принести извинения», – говорится в письме.