Дзюба снялся в телесериале

Нападающий Артем Дзюба появится в третьем сезоне комедийного сериала «Бедный олигарх» на телеканале ТНТ в роли самого себя.

В пресс‑службе ТНТ сообщили, что по сюжету Дзюба сыграет с беглым бизнесменом Виктором Гнидой в исполнении Владимира Сычева в деревенском футбольном матче.

«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артема», – сказал продюсер сериала Сарик Андреасян.