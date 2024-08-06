Дзюба снялся в телесериале

Нападающий Артем Дзюба появится в третьем сезоне комедийного сериала «Бедный олигарх» на телеканале ТНТ в роли самого себя.
В пресс‑службе ТНТ сообщили, что по сюжету Дзюба сыграет с беглым бизнесменом Виктором Гнидой в исполнении Владимира Сычева в деревенском футбольном матче.
«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артема», – сказал продюсер сериала Сарик Андреасян.
- «Бедный олигарх‑3» стартует в эфире ТНТ 12 августа.
- 35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента.
- В прошлом сезоне он провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
Источник: «Матч ТВ»